Grožnja Rusiji in Putinu: Posledice bodo zelo resne

Ameriški predsednik Donald Trump je danes opozoril, da se bo Rusija soočila "z zelo resnimi posledicami", če se ruski predsednik Vladimir Putin po petkovem srečanju na Aljaski ne bo strinjal s končanjem vojne v Ukrajini. Ob tem je omenil, da želi kmalu pripraviti drugo srečanje s Putinom in tudi ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Posledice bodo zelo resne," je dejal Trump dva dni pred napovedanim srečanjem z ruskim predsednikom, ne da bi navedel podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump se bo v petek sestal s Putinom v Anchorageu na Aljaski, kar bo prvo srečanje med ruskim voditeljem in aktualnim ameriškim predsednikom po letu 2021. Govorila naj bi o končanju vojne v Ukrajini.

Trump omenil možnost tristranskega srečanja s Putinom in Zelenskim

Na prvem srečanju "bomo ugotovili, kje smo in kaj počnemo", je pojasnil Trump. "Če bo prvo srečanje v redu, bomo imeli hitro drugo srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim ter mano, če me bodo želeli tam," je dodal.

Trump se je pred srečanjem s Putinom danes pogovarjal z voditelji več evropskih držav, EU in Nata ter Zelenskim. Razpravljali so o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini, pri čemer so evropski voditelji med drugim poudarili, da je na srečanju med Trumpom in Putinom pomembno zaščititi interese Ukrajine in Evrope. Foto: Reuters

Jasno sporočilo Nemčije Donaldu Trumpu: To nujno povej Putinu

Nemški kancler Friedrich Merz je danes dejal, da je na srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski bistveno zaščititi temeljne evropske in ukrajinske varnostne interese. To je bilo današnje sporočilo Trumpu, je dodal po pogovoru evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom.

"Na Aljaski je treba zaščititi varnostne interese Evrope in Ukrajine," je Merz povedal na novinarski konferenci v Berlinu po pogovorih, ki se jih je ob voditeljih več evropskih držav prek videopovezave udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski.

Merz: Kijeva se ne sme izključevati

Kancler je ob tem poudaril, da mora biti Kijev za pogajalsko mizo na nadaljnjih pogovorih, ki bodo sledili srečanju Trumpa in Putina, na katerem naj bi voditelja govorila o končanju vojne v Ukrajini.

Nemški kancler Friedrich Merz je velik zagovornik pomoči Ukrajini. Foto: Guliverimage

Po mnenju Merza bi lahko na Aljaski sprejeli pomembne odločitve. Evropejci pri tem delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi srečanje potekalo v pravo smer, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Starmer: Koalicija voljnih pripravila načrte v primeru prekinitve ognja v Ukrajini

Koalicija voljnih je pripravila izvedljive vojaške načrte v primeru prekinitve ognja v Ukrajini, je danes v pogovorih z evropskimi voditelji povedal britanski premier Keir Starmer. Pri tem je poudaril, da je koalicija pripravljena okrepiti pritisk na Rusijo s sankcijami, in ocenil, da obstaja resnična možnost za prekinitev ognja v Ukrajini.

T. i. koalicija voljnih, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor nad spoštovanjem morebitnega premirja, je po navedbah Starmerja pripravila načrte, ki bi jih lahko izpeljala po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta konflikt traja že tri leta in nekaj mesecev, vendar nismo niti približno našli (...) izvedljivega načina za dosego prekinitve ognja. (...) Zdaj imamo to priložnost zaradi dela, ki ga je opravil ameriški predsednik," je Starmer še povedal na videokonferenci z evropskimi voditelji, na kateri je med drugim sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Zelenski: Petkovo srečanje ne bo zgodovinsko. Počakajmo, kaj se bo zgodilo.

Zelenski je medtem po današnjem videoklicu s Trumpom dejal, da petkovo srečanje predsednikov ZDA in Rusije ne bi označil za "zgodovinski trenutek", in dodal, da bo raje počakal na rezultat.

Francija: Brez Ukrajine ne bo nobenega dogovora

"Ameriška želja je doseči premirje," pa je po pogovorih izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron in poudaril že znano stališče, da ne sme biti nobenega dogovora o Ukrajini brez Ukrajine.

Današnji pogovori med voditelji več evropskih držav, EU in Nata s Trumpom so del diplomatskih prizadevanj s ciljem najti skupni jezik z ameriškim predsednikom pred njegovim srečanjem s Putinom. Evropejci in Zelenski se namreč bojijo, da bi se Trump in Putin lahko dogovorila o tem, da mora Ukrajina odstopiti ozemlja Rusiji, kar Kijev odločno zavrača. Foto: Reuters

Kot je še povedal, se lahko o ozemeljskih vprašanjih glede Ukrajine pogaja le ukrajinski predsednik. Macron je zagotovil, da se bo Trump "boril tudi za dosego (...) tristranskega" srečanja s Putinom in Zelenskim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Von der Leyen in Rutte po pogovoru s Trumpom za pravičen mir v Ukrajini

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte sta današnje pogovore evropskih voditeljev, predsednika ZDA Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označila za dobre. Prepričana sta, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini in dosego pravičnega miru.

"Izmenjali smo mnenja o prihajajočem dvostranskem srečanju na Aljaski. Danes so Evropa, ZDA in Nato okrepili skupno stališče glede Ukrajine. Ostali bomo v tesnem sodelovanju. Nihče si ne želi miru bolj kot mi, pravičnega in trajnega miru," je na omrežju X zapisala von der Leyen.

Tudi Rutte je prepričan, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini ter dosego pravičnega in trajnega miru. "Cenim vodstvo Trumpa in tesno sodelovanje z zavezniki. Zdaj je žogica na strani Putina," je dodal.