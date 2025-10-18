Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
8.55

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nafta Nicolas Maduro Venezuela Donald Trump

Sobota, 18. 10. 2025, 8.55

18 minut

Trump presenetil s priznanjem, da mu je Venezuela ponujala deleže v naftni industriji in rudarstvu

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Donald Trump | "Ponudil je vse. Veste zakaj? Ker se ne želi spuščati v prepire z ZDA," je novinarjem povedal Trump. | Foto Reuters

"Ponudil je vse. Veste zakaj? Ker se ne želi spuščati v prepire z ZDA," je novinarjem povedal Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem povedal, da mu je venezuelski predsednik Nicolas Maduro ponujal deleže v naftni in rudarski industriji, da bi se izognil vse večjemu pritisku ameriške vojske. New York Times je poročal, da naj bi ponudbe zajemale tudi Madurov odhod s položaja.

"Ponudil je vse. Veste zakaj? Ker se ne želi spuščati v prepire z ZDA," je novinarjem na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedal Trump.

Več napadov na čolne

Trump je vojski prejšnji mesec odredil, naj napada čolne v morju ob Venezueli, ker naj bi tihotapili mamila v ZDA. Dokazov za to ni predložil, po četrtkovem napadu na še en čoln pa je število žrtev naraslo na najmanj 28. Poleg tega je okrepil vojaško prisotnost okrog Venezuele in pooblastil obveščevalno agencijo Cia za ukrepanje znotraj Venezuele. 

V zadnjem napadu na čoln v morju ob Venezueli je ameriška mornarica iz vode potegnila dva moška. Trenutno ni jasno, ali ju obravnava kot vojna ujetnika, tuja terorista ali kriminalca, saj Bela hiša tega ne komentira. Trump je novinarjem povedal, da so ameriški vojaki celo napadli podmornico, namenjeno prevozu mamil. Državni sekretar Marco Rubio je dodal, da bodo podrobnosti o napadu znane kmalu.

Demokrati v senatu ob sodelovanju republikanca Randa Paula iz Kentuckyja pripravljajo resolucijo, ki bi Trumpu prepovedala napad na Venezuelo brez odobritve kongresa.

V sredo je s položaja odstopil poveljnik ameriškega južnega poveljstva Alvin Holsey, ki je bil na položaju le eno leto. Razloga ni navedel, televizija MSNBC pa je poročala, da je admiral izrazil zaskrbljenost nad zakonitostjo napadov in nad Trumpovimi načrti, da pomorske operacije razširi tudi na kopno v Venezueli. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je nedavno pozval ZN, naj sprožijo kazenski postopek proti Trumpu zaradi izvensodnih pobojev, med drugim tudi državljanov Kolumbije.

Venezuela je že v četrtek razporedila več tisoč vojakov na mejo s Kolumbijo, poroča tiskovna agencija AFP.

Peter Thiel
Novice Znani superbogataš trdi: To je Antikrist
Donald Trump
Novice Na milijone ljudi se bo uprlo Trumpovi politiki
Donald Trump in Volodimir Zelenski
Novice Trump ima rešitev za končanje vojne v Ukrajini
nafta Nicolas Maduro Venezuela Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.