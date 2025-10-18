Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem povedal, da mu je venezuelski predsednik Nicolas Maduro ponujal deleže v naftni in rudarski industriji, da bi se izognil vse večjemu pritisku ameriške vojske. New York Times je poročal, da naj bi ponudbe zajemale tudi Madurov odhod s položaja.

"Ponudil je vse. Veste zakaj? Ker se ne želi spuščati v prepire z ZDA," je novinarjem na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedal Trump.

Več napadov na čolne

Trump je vojski prejšnji mesec odredil, naj napada čolne v morju ob Venezueli, ker naj bi tihotapili mamila v ZDA. Dokazov za to ni predložil, po četrtkovem napadu na še en čoln pa je število žrtev naraslo na najmanj 28. Poleg tega je okrepil vojaško prisotnost okrog Venezuele in pooblastil obveščevalno agencijo Cia za ukrepanje znotraj Venezuele.

V zadnjem napadu na čoln v morju ob Venezueli je ameriška mornarica iz vode potegnila dva moška. Trenutno ni jasno, ali ju obravnava kot vojna ujetnika, tuja terorista ali kriminalca, saj Bela hiša tega ne komentira. Trump je novinarjem povedal, da so ameriški vojaki celo napadli podmornico, namenjeno prevozu mamil. Državni sekretar Marco Rubio je dodal, da bodo podrobnosti o napadu znane kmalu.

Demokrati v senatu ob sodelovanju republikanca Randa Paula iz Kentuckyja pripravljajo resolucijo, ki bi Trumpu prepovedala napad na Venezuelo brez odobritve kongresa.

V sredo je s položaja odstopil poveljnik ameriškega južnega poveljstva Alvin Holsey, ki je bil na položaju le eno leto. Razloga ni navedel, televizija MSNBC pa je poročala, da je admiral izrazil zaskrbljenost nad zakonitostjo napadov in nad Trumpovimi načrti, da pomorske operacije razširi tudi na kopno v Venezueli. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je nedavno pozval ZN, naj sprožijo kazenski postopek proti Trumpu zaradi izvensodnih pobojev, med drugim tudi državljanov Kolumbije.

Venezuela je že v četrtek razporedila več tisoč vojakov na mejo s Kolumbijo, poroča tiskovna agencija AFP.