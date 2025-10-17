Znani superbogataš trdi: To je Antikrist

V javnost je pricurljala vsebina skrivnih predavanj bogatašem, ki jih je imel v San Franciscu septembra in oktobra letos tehnološki milijarder Peter Thiel. Thiel, ki je zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v svetopisemsko navdihnjenem govoru udeležence med drugim svaril pred Antikristom. Tožil je tudi nad tem, da je bogatašem zaradi davkarije vse težje skriti denar.

Peter Thiel je od 15. septembra do 6. oktobra v San Franciscu gostil štiridelni niz predavanj. Glede na opis je vsaka od štiriurnih sej udeležencem ponujala predavanja, vprašanja in odgovore ter prigrizke. Predavanja so bila tajna, udeleženci jih naj ne bi smeli snemati, piše avstrijski Der Standard.

Posnetki pricurljajo v javnost

Kljub prepovedi snemanja pa so zvočni posnetki srečanj pricurljali v nekatere medije. Posnetke je pregledal strokovnjak za digitalno forenziko, da bi potrdil pristnost posnetkov.

Thiel je na predavanju naprej priznal, da imajo tehnologije zagotovo negativne učinke na ljudi in družbo, vendar je trdil, da bi bilo omejevanje njihovega razvoja še bolj škodljivo.

Thiel bije plat zvona

"Morda so te stvari dobre ali slabe, a njihovo ustavljanje se zdi veliko, veliko hujše. Če internet ali umetna inteligenca nekatere ljudi moti, mi pa bi ju morali zato popolnoma ustaviti, je to kot skok z dežja pod kap – zdravilo, ki je veliko hujše od bolezni," je pojasnil.

V zadnjih letih Thielu ni tuje širjenje teorij zarote, letos pa se strastno ukvarja s tem, kdo bi lahko bil Antikrist. Prst je uperil tudi proti podnebni aktivistki Greti Thunberg. Foto: Guliverimage

Po Thielovih besedah ​​tisti, ki pozivajo k omejitvam tehnološkega razvoja, ne ovirajo le gospodarstva, ampak povzročajo tudi uničenje ZDA in odpirajo vrata v dobo globalne totalitarne vladavine.

Thiel znova nad mlado Greto

"V 17. in 18. stoletju bi bil Antikrist dr. Strangelove, znanstvenik, ki je izvajal vse te nore znanstvene poskuse. V 21. stoletju je Antikrist ludist (tekstilni delavci, ki so protestirali proti poslabšanju svojih delovnih pogojev med industrijsko revolucijo), ki želi ustaviti vso znanost," je dejal Thiel in dodal: "To je nekdo kot Greta ali Eliezer."

Greta je podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki ji je Thiel že letos poleti v intervjuju za New York Times pripisal značilnosti Antikrista. Eliezer pa je ameriški raziskovalec umetne inteligence Eliezer Yudkowsky, ki je kritik pristopa velikih tehnoloških podjetij k umetni inteligenci. Zanimivost je, da je Thiel nekoč denarno podpiral delo Yudkowskega.

Kdo je Antikrist?

Na Thielovo izjavo na skrivnih predavanjih se je Yudkowsky že odzval. "Kolikor vem, so predstavniki več krščanskih skupnosti izjavili, da Thielovih stališč, ki enačijo Antikrista s predlogi za regulacijo industrije umetne inteligence, ne vidijo kot skladnih s tradicionalnimi krščanskimi prepričanji," je Yudkovsky povedal za Washington Post.

Thiel se že dolga leta pozna z Muskom. Sodelovala sta pri podjetju PayPal. Prodaja tega podjetja je obema pomagala, da sta obogatela in nato svoje bogastvo še povečala. Foto: Guliverimage

Thiel meni, da nekdanji ameriški predsednik Joe Biden in kitajski predsednik Ši Džinping nista dovolj karizmatična, da bi bila Antikrista. Za Billa Gatesa je dejal, da je zelo grozna oseba, vendar ni niti približno sposoben biti Antikrist. Seveda tudi Trumpa ne vidi v vlogi Antikrista. Za Thiela je Trump relativno dober človek. Občinstvo tako od Thiela ni dobilo izrecnega in nedvoumnega odgovora, kdo je Antikrist.

Thiel proti svetovni vladi

Na svojih predavanjih je Thiel poleg Antikrista govoril tudi o nevarnosti enotne svetovne vlade. Ta bi po njegovem mnenju spremenila naš planet v zapor in uvedla visoke davčne stopne.

Thiel, ki ima po poročanju Bloomberga pod palcem 27 milijard dolarjev (23,1 milijarde evrov), je tudi dejal, da so regulacije finančnega sektorja znak, da nastaja svetovna vlada. To svetovno vlado bi lahko prevzela protikrščanska osebnost, da bi prevzela nadzor nad človeštvom, svari milijarder.

Thiel toži, kako je vse težji skriti svoj denar

V predavanju je Thiel tudi potožil, da je postalo precej težko skriti svoj denar, ker je bil "zgrajen neverjeten stroj davčnih pogodb, finančnega nadzora in arhitekture sankcij".

Peter Thiel je že pred predsedniškimi volitvami leta 2016 postal tesen zaveznik Donalda Trumpa. Na fotografiji iz decembra 2016 vidimo Trumpa, Thiela, direktorja Appla Tim Cooka, takratno direktorico Oracla Safro Catz in Elona Muska. Ta je postal Trumpov veliki podpornik pred lanskimi predsedniškimi volitvami. Foto: Reuters

Thiel je na predavanju govoril tudi o najbogatejšem človeku na svetu Elonu Musku. Opisal ga je kot enega od najpametnejših in najbolj premišljenih ljudi. Thiel je svojega dolgoletnega znanca in nekdanjega sodelavca v podjetju PayPal Muska tudi spodbudil, da je pretrgal leta 2012 sklenjeni sporazum z dobrodelnim gibanjem The Giving Pledge, ki ga vodita Gates in vlagatelj Warren Buffet.

Thielov nasvet Musku

The Giving Pledge (sl. Zaobljuba) je pobuda, ki spodbuja milijarderje, da večino svojega premoženja dajo v dobrodelne namene. "200 milijard dolarjev (171 milijard evrov, op. p.) – če ne boste previdni, bo ta denar šel levičarskim neprofitnim organizacijam, ki jih je izbral Bill Gates," je opozoril Muska.

Der Standard je še zapisal – z očitnim posmehljivim podtonom –, da na splošno najbogatejši ljudje na svetu premalo razmišljajo o tem, kaj se bo zgodilo z njihovim bogastvom po njihovi smrti, in da bomo še videli, ali bodo preživeli sodni dan.