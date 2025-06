Tehnološki multimilijarder Elon Musk je opustil svojo vizijo kolonizacije Marsa, trdi njegov nekdanji sodelavec in prijatelj Peter Thiel. Musk naj ne bi več verjel, da je kolonija na Marsu izvedljiv politični projekt za ljudi, s katerim bi zgradili novo družbo.

Elon Musk je v preteklosti napovedoval, da bi lahko ljudje stopili na Mars do leta 2028. Še prejšnji mesec je za Fox News povedal, da je kolonizacija rdečega planeta bistvena za zagotovitev dolgoročnega preživetja civilizacije v, upajmo, malo verjetnem primeru, da se Zemlji zgodi kaj groznega.

Se Musk boji, da bi mu socialisti sledili na Mars?

Toda zdaj je Peter Thiel v pogovoru za New York Times dejal, da je bilo leto 2024 leto, ko je Elon nehal verjeti v Mars. Lani naj bi Musk začel verjeti, da če greš na Mars, ti bo socialistična ameriška vlada tja sledila z umetno inteligenco.

Muskovo spremembo mnenja naj bi navdihnil pogovor z londonskim šefom oddelka za umetno inteligenco Google DeepMind, Demisom Hassabisom, v katerem sta razpravljala o tem, ali bi bila umetna inteligenca ali medplanetarna potovanja najpomembnejši tehnološki napredek na svetu.

Musk naj bi osuplo utihnil

Glede na intervju za New York Times je Elon utihnil, potem ko mu je Hassabis rekel: "No, veš, da ti bo moja umetna inteligenca lahko sledila na Mars." Po Thielovem mnenju je bil to spodbuda, da je Musk na lanskih predsedniških volitvah tako močno podprl Donalda Trumpa.

Tehnomilijarderja Peter Thiel in Elon Musk sta v preteklosti sodelovala pri PayPalu. Foto: Guliverimage

Thiel trdi, da Musk zdaj vesolja ne vidi več kot zatočišče pred Zemljo, za katero je nekoč mislil, da bi lahko bilo. Musk naj bi celo tako obupal, da je dejal: "Ni kam iti. Ni kam iti."