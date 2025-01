"Musk je res zloben človek. Zato ga bom ustavil."

V Evropi, zlasti v Nemčiji, najbogatejši človek na svetu Elon Musk zadnje dneve dviga prah s podporo desno populistični AfD. Če na stari celini Musk dejavno podpira protipriseljenske stranke, pa ima v ZDA velike težave z gibanjem Maga, ki se zavzema za omejevanje priseljevanja v ZDA.

Spopad glede vizumskega sistema H1B

Musk je namreč podprl vizumski sistem H1B, ki ameriškim delodajalcem omogoča zaposlovanje tujih državljanov v nekaterih poklicih. Na drugi strani odpravo tega vizumskega sistema zahtevajo vneti pripadniki gibanja Maga, kot sta Laura Loomer in Steve Bannon.

Za zdaj je Donald Trump, ki je pred volitvami nabiral glasove z zatrjevanjem, kako vizumski sistem H1B odžira delo Američanom, podprl Muska, toda vojna še vedno tli. Bannon je tako v intervjuju za italijanski medij Corriere della Sera Musku tako rekoč napovedal vojno.

Bo Bannon Muska izločil iz Trumpovega kroga?

"Do inavguracije (ta bo 20. januarja letos, op. p.) bom poskrbel, da bodo Elona Muska izločili. Ne bo imel modre izkaznice za popoln dostop do Bele hiše. Bo kot vsi drugi državljani," je povedal Bannon.

Musk je pred volitvami denarno zelo podprl Trump in se tudi dejavno vključil v njegovo kampanjo. Po volitvah sta s Trumpom, ki ga je imenoval za koordinatorja za učinkovitost v prihajajoči administraciji, skoraj nerazdružljiva. Poleg Muska je v Trumpovi administraciji še en tehnološki milijarder David Sacks, ki ga je Trump imenoval za koordinatorja za umetno inteligenco in kriptovalute. Foto: Guliverimage

"On je resnično zlobna oseba. Moje osebno poslanstvo je postalo, da ga ustavim. Prej, ko je vložil toliko denarja (v Trumpovo predvolilno kampanjo, op. p.), sem ga bil pripravljen tolerirati. Zdaj pa ne več."

Bannon proti t. i. tehnofevdalcem iz Južne Afrike

Bannon je prepričan, da tehnofevdalci, kot jim pravi, izkoriščajo vizumski sistem H1B v svojo korist, zaradi česar so ljudje besni. "76 odstotkov inženirjev v Silicijevi dolini ni Američanov. To (odprava vizumskega sistema H1B, op. p.) je osrednji del našega programa o ponovnem prevzemu našega gospodarstva. To so najboljše službe, temnopolti in ljudje latinskoameriškega rodu pa nimajo dostopa do njih," poudarja.

Bannon v pogovoru z italijanskim časnikom tudi našteje t. i. tehnofevdalce, poleg Muska omeni še Petra Thiela in Davida Sacksa, ki jih označi za belopolte Južnoafričane. "Morali bi se vrniti v Južno Afriko. Zakaj imamo tukaj bele Južnoafričane, najbolj rasistične ljudi na svetu, ki komentirajo vse, kar se dogaja v ZDA?"

Bannon o Bernieju Sandersu

Na novinarsko vprašanje, kako komentira dejstvo, da se je v boju proti H1B znašel na istem bregu z levim demokratom Berniejem Sandersom, je Bannon odgovoril: "Seveda, obožujem Bernieja, ki se pa šele zdaj pridružuje skupini, ki se bojuje proti vizumskemu sistemu H1B. To bitko bijemo že deset let in Bernie ni rekel niti besede zaradi vsega denarja, ki ga demokratska stranka jemlje od tehnofevdalcev. Razkrili bomo pokvarjenost ameriškega sistema, kako denar nadzoruje vse, in upajmo, da bomo navdihnili Italijo, da se prebudi."

Bannon Elona Muska, Petra Thiela in Davida Sacksa označuje za Južnoafričane in jih nima za Američane. Musk se je rodil v Južni Afriki, potem pa se leta 1989 preselil v Kanado, da bi se izognil služenju vojaške obveznosti. Leta 1991 se je preselil v ZDA. Thiel (na fotografiji) se je rodil v Nemčiji in nekaj let v otroštvu živel v Južni Afriki in Namibiji. Od leta 1977, ko je bil star deset let, živi v ZDA. Tretji tehnološki milijarder, ki ga omenja Bannon, Sacks, je judovskega rodu in se je rodil v Južni Afriki. Ko je bil star pet let, se je z družino preselil v ZDA. Foto: Reuters

O Muskovem poseganju v evropsko politiko Bannon pravi, da je to preusmeritev zaradi z njegove izgube verodostojnosti v ZDA zaradi njegove podpore vizumskemu sistemu H1B. "Naše gibanje (Maga, op. p.) je Musk zasmehoval kot rasistično in zaostalo ter izgubil. Je na zrelostni ravni otroka."

"Edini Muskov cilj je postati bilijonar"

Bannon prav tako trdi, da so se ljudje okoli Trumpa naveličali Muska. "Videli smo njegovo vsiljivo naravo, njegovo pomanjkanje razumevanja resničnih težav in njegovo podporo samemu sebi. Njegov edini cilj je postati bilijonar."

Kot trdi Bannon, bo Musk naredil vse, da bo vsako njegovo podjetje zaščiteno oziroma da si bo zagotovilo boljši posel in zaslužilo več denarja. "Zbiranje bogastva in prek bogastva dosegati moči: to je njegov cilj," je Muska opisal Bannon in dodal, da ameriški delavci tega ne bodo tolerirali.

Bannon: Musk skuša uveljaviti svetovni tehnofevdalizem

Bannon tudi trdi, da je leta 2017, ko je bil Trumpov glavni svetovalec, Musku 30 dni zapored preprečeval, da bi prišel do Trumpa. Kot pravi, je Musk želel pridobiti subvencije, ki bi jih plačali ameriški delavci. Šlo naj bi za davek za ljudi, ki zaslužijo 35 tisoč dolarjev (34 tisoč evrov). S tako zbranim denarjem naj bi želel Musk financirati izdelavo programske opreme za avtomobile Tesla.

Bannon Musku očita, da skuša na svetovno ravni uveljaviti tehnofevdalizem in da je njegovi edini cilj postati dolarski bilijonar. Foto: Guliverimage

"Bil sem zagovornik čeka za 250 milijonov dolarjev (245 milijonov evrov, op. p.), ki ga je napisal za Trumpa, in sem zagovornik njegovega posredovanja v korist skrajno desničarskih gibanj v Evropi: upam, da napiše čeke in jim ponudi svoje družbeno omrežje. Kar ni dobro, je, da nenadoma poskuša uveljaviti svoje zgrešene ideje, katerih cilj je uveljavitev tehnofevdalizma na svetovni ravni," je še povedal Bannon za italijanski časnik.