Serijski podjetnik in najbogatejši človek na svetu Elon Musk, čigar podpora in vpliv sta med predsedniškimi volitvami v ZDA odigrala ogromni vlogi pri zmagi Donalda Trumpa, se je v zadnjih dneh udaril z nekaterimi najbolj gorečimi podporniki Trumpa. Ti Musku očitajo, da ne podpira nekaterih zaželenih politik bolj radikalnega dela Trumpove volilne baze, v prvi vrsti tako rekoč popolne zaustavitve migracij v ZDA. Očitajo mu tudi cenzuro nasprotnih stališč in kritik na družbenem omrežju X, katerega lastnik je. Musk, ki se zavzema za nadaljnjo podporo migracijam v ZDA prek delovnih viz H-1B, nasprotnikom in kritikom grozi, da bo zaradi zadeve sprožil vojno, kot je še niso videli.

Ne strinjajo se z Muskom, ki bi delo namesto Američanom ponudil bolj kvalificiranim tujcem

Medsebojno obračunavanje podpornikov Donalda Trumpa je pred dnevi sprožilo več objav Elona Muska na družbenem omrežju X, v katerih je izrazil podporo nadaljevanju migracij v ZDA prek delovne vize H-1B.

Gre za začasno dovoljenje za bivanje v Združenih državah Amerike, ki ga lahko pridobijo tujci, ki so izbrani za bolje plačana in zahtevnejša dela v ameriških podjetjih. V večini primerov gre za strokovne poklice v tehnoloških podjetjih oziroma v tehničnih oddelkih drugih podjetij.

Nekateri kritiki Muska obtožujejo, da je povsem obrnil ploščo in da zdaj zagovarja drugačna stališča, kot jih je med Trumpovo volilno kampanjo, ki jo je močno podprl tako s svojim vplivom in milijoni dolarjev. Foto: Reuters

Musk je med drugim izrazil stališče, da so njegova Tesla, SpaceX in številna druga ameriška podjetja lahko tako zelo uspešna predvsem zaradi zaposlitev tujcev prek delovne vize H-1B. Nekatere podpornike je nato razbesnel z večkratnim namigovanjem, da so zaposlitve prek omenjene vize potrebne predvsem zato, ker naj bi bili ameriški delavci premalo izobraženi.

Objave in komentarji najbogatejšega človeka na planetu Zemlja so naletela na neodobravanje radikalnejšega dela podpornikov Donalda Trumpa, ki zagovarjajo popolno zaustavitev migracij v ZDA z namenom zagotavljanja delovnih mest Američankam in Američanom. Vrednost premoženja Elona Muska, najbogatejšega človeka na planetu, trenutno znaša več kot 418 milijard evrov. Foto: Guliverimage

Znani desničarski aktivisti Muska obtožujejo, da onemogoča njihovo svobodo govora

Nekateri najglasnejši desničarski kritiki Muskovih objav na družbenem omrežju X, med drugim Laura Loomer, ameriška politična aktivistka in goreča podpornica Donalda Trumpa, ki so jo v mesecih pred volitvami večkrat opazili v njegovi družbi, so od petka nato poročali, da so na družbenem omrežju X nenadoma izgubili modre kljukice in naročnine na njihove objave, kar je na platformi močno zmanjšalo doseg njihovih objav.

Elon Musk je nekatere najbolj radikalne privržence Donalda Trumpa (na fotografiji Laura Loomer) na družbenem omrežju X označil za zaničevanja vredne bedake, ki jih je "potrebno izkoreniniti iz republikanske stranke". Foto: Profimedia

To se je zgodilo po tem, ko so dlje nepretrgoma nasprotovali stališčem Muska, ki na družbenem omrežju X sicer zagovarja tako imenovano popolno svobodo govora tako rekoč brez omejitev. Ali je Musk dejansko vplival na vidnost in doseg njihovih objav oziroma profilov, za zdaj še ni povsem jasno.

Musk: J****** se v obraz. Sprožil bom vojno, kot je še niste videli.

Po tem, ko se plaz kritik glede njegove podpore imigracijam prek dovoljen za delo ni zaustavil, je Musk danes v jutranjih urah objavil sledeč zapis:

"Edini razlog, da sem v Ameriki skupaj z vsemi temi kritično pomembnimi ljudmi, ki so zgradili SpaceX, Teslo in stotine drugih podjetij, ki so Ameriko naredili močno, je H-1B. Naredite velik korak nazaj in se jeb**** v obraz. Glede te zadeve bom sprožil vojno, kot je še niste videli in je ne morete razumeti.".

Objava Elona Muska, v kateri grozi, da bo sprožil vojno proti kritikom. Foto: X / Posnetek zaslona

Musk v nemškem časniku podprl AfD, urednica protestno odstopila



Ameriški milijarder Elon Musk je v gostujočem članku za nedeljski časnik Die Welt am Sonntag znova podprl nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) in pozval Nemce, naj jo na prihajajočih volitvah volijo. Urednica mnenjskih člankov je protestno odstopila



"AfD je zadnja iskra upanja za to državo," je zapisal Musk v članku za Die Welt am Sonntag. Že prejšnji teden je na omrežju X, ki je v njegovi lasti, dejal, da "samo AfD lahko reši Nemčijo in sprožil številne kritike, češ da se vmešava v predčasne parlamentarne volitve v Nemčiji, ki bodo februarja prihodnje leto.



Musk v članku navaja, da bi po njegovem mnenju AfD zavzela prava stališča glede vprašanj okrevanja gospodarstva, oskrbe z energijo in nadzora nad migracijami. Povedal je tudi, da je po njegovem mnenju AfD zavezana tako imenovanemu "političnemu realizmu".



Piše tudi, da je "predstavljanje AfD kot skrajno desne stranke očitno napačno, če upoštevamo, da ima vodja stranke Alice Weidel istospolno partnerico s Šrilanke. Se vam to zdi kot Hitler?," je zapisal Musk.



Objava članka, ki je že danes dostopen na spletu, je sprožila polemike uredniške ekipe vodilnega časnika, ki ga izdaja medijska skupina Axel Springer.



Urednica mnenjskih člankov je na omrežju X objavila, da je po lekturi Muskovega besedila odstopila s položaja. Več novinarskih kolegov je prav tako na omrežju X že izrazilo nestrinjanje z objavo članka.



Ob Muskovem je objavljen še članek, v katerem prihodnji odgovorni urednik medija Die Welt Jan Philippe Burgard nasprotuje milijarderjevim stališčem. "Muskova diagnoza je pravilna, toda njegov pristop k zdravljenju, da lahko Nemčijo reši le AfD, je usodno napačen," je zapisal Burgard. Članka - Muskov in Burgardov - sta v tiskani izdaji umeščena drug ob drugega.



Iz skupine Axel Springer so dpa posredovali skupno izjavo trenutnega odgovornega urednika Ulfa Poschardta in njegovega naslednika Burgarda. Razprava, ki poteka o besedilu Elona Muska, je zelo zgovorna, piše v izjavi. "Demokracija in novinarstvo se razvijata na podlagi svobode izražanja," sta še zapisala urednika. (STA)