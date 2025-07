"Povej tako, kot je" show – osem regionalnih vplivnežev, ena miza in veliko iskrenosti

Cedevita se vrača v akcijo s svojo že dobro znano kampanjo " Povej tako, kot je " . Tokrat je glavno vlogo odigralo osem regionalnih vplivnežev pod vodstvom Tatjane Jurić. Tako so Jelena Perić, Luciano Plazibat, Nives Orešnik, Ajda Sitar Žumer, Marija Mikić, Dušan Petrović, Brankica Raković in Mirza Mustafagić v oddaji "Povej tako, kot je" povsem iskreno odgovarjali na številna vprašanja, ob tem pa se tudi dobro nasmejali in zabavali.

Če te zanima, kaj jih še posebej motivira, na kaj so najbolj ponosni ali kaj jim pomeni vzeti si odmor, da izkoristijo tisti trenutek v dnevu, ki ga posvetijo samo sebi, je čas, da obiščete Cedevitin kanal na YouTubu. Tam lahko najdete odgovore na ta in mnoga druga vprašanja. Pogovor je razdeljen na skupno pet tem, ki jih je navdihnilo pet okusov vitaminske vode Cedevita.

Foto: Cedevita

Teh osem vplivnežev je imelo eno nalogo, in sicer, da povedo stvari tako, kot so. V oddaji najdeš njihove odgovore na resna in manj resna vprašanja. Ne glede na to, katera tema ti je najbolj všeč, v tej oddaji ne manjka zabave in smeha!

Preden se odpraviš na kanal na YouTubu in si ogledaš oddajo "Povej tako, kot je", ne pozabi skočiti v trgovino po novo, večje, 1,5-litrsko pakiranje Energising in Relaxing vode. Poišči pravo, večjo dozo osvežitve v okusih limone in ananasa ali limone in granatnega jabolka – ne glede na to, kateri ekipi pripadaš! Užitkom ob pogovoru pritiče, da si privoščiš tudi osvežitev, ki traja dlje!

Zdaj pa hitro v trgovino in si priskrbi svojo novo najljubšo dozo vitaminske vode, odpri YouTube in se prepusti oddaji, kjer boš slišal le tisto, kar resnično je!

Naročnik oglasnega sporočila je CEDEVITA.