Danci bodo odstranili kontroverzni kip morske deklice z velikimi prsmi

Danci bodo iz javnosti umaknili kontroverzni kip Velike morske deklice, potem ko so ga kritiki označili za "grdega in pornografskega" ter "moško fantazijo o tem, kako naj bi bila ženska videti", je poročal The Independent.

Skoraj štiri metre visok kip, imenovan "Velika morska deklica", ki so ga v danskem Köbenhavnu postavili leta 2006, stoji le nekaj sto metrov od svetovno znane "Male morske deklice".

Kip morske deklice že dolga leta velja za jabolko spora med zagovorniki in nasprotniki, predvsem zaradi svoje pretirane postave in velikih prsi. Leta 2018 so kip že premestili v trdnjavo Dragør, nekaj kilometrov južno od mesta. Danska agencija za palače in kulturo se zdaj pripravlja na popolno odstranitev kipa, poročajo lokalni mediji. Agencija je domnevno ugotovila, da figura morske deklice ne spada v kulturno dediščino trdnjave, ki sega v leto 1910.

Foto: YouTube/posnetek zaslona

Pravijo, da je kip "grd in pornografski"

Eden izmed kritikov in zagovornikov tega, da se kip odstrani, je tudi umetnostni kritik Mathias Kryger, ki je v Politiken kip označil za "grdega in pornografskega", novinarka Sorine Gotfredsen pa ga je v danskem časopisu Berlingske opisala kot "moško fantazijo o tem, kako naj bi bila ženska videti", in dodala, da kip "verjetno ne bo spodbujal sprejemanja telesa med mnogimi ženskami".

O podobi kipa se je izrekla tudi urednica časopisa Aminata Corr Thrane, ki meni, da so vprašanja, s katerimi se sooča kip, podobna sramotenju telesa: "Ali morajo imeti gole ženske prsi določeno akademsko obliko in velikost, da se lahko pojavijo v javnosti?"

Umetnik, ki je kip ustvaril, je še upal na kompromis

Umetnik Peter Bech, ki je kip ustvaril in zasnoval, se je kritikam uprl in vztraja, da so prsi "proporcionalne velikosti". "Morska deklica ima glede na svojo velikost povsem normalne proporce. Seveda so prsi pri veliki ženski velike," je povedal za dansko televizijsko postajo TV 2 Kosmopol in dodal še, da kip privablja turiste, kritike pa je označil za "čisto neumnost", saj je upal, da bi lahko dosegli kompromis.

Kipar Bech je naposled ponudil, da kip podari trdnjavi, s čimer pa se preprosto ni strinjala Helle Barth, predsednica odbora za podnebje, urbanizem in poslovanje občine Dragør, ki je za Berlingske povedala: "Težko ga je spraviti noter. Zavzame veliko prostora."

Mesto Köbenhavn je sicer veliko bolj znano po bronastem kipu Male morske deklice, ki ga je leta 1913 odkril njegov avtor, kipar Edvard Eriksen, in prikazuje morsko deklico, ki se preobrazi v človeka, v poklon danskemu pisatelju Hansu Christianu Andersonu.

Mala morska deklica je simbol Köbenhavna in veliko bolj znana kot kip Velike morske deklice, ki ga nameravajo kmalu odstraniti. Foto: Guliverimage

