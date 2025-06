Pred bolnico Franja ukradli doprsni bronasti kip Viktorja Volčjaka

V noči na četrtek je neznani storilec ukradel bronasti kip Viktorja Volčjaka, ki je bil postavljen v bližini vhoda v bolnico Franja v Dolenjih Novakih. Storilec je pri vstopu na območje bolnice Franja tudi poškodoval vhodna vrata, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

O izginotju kipa so idrijske policiste obvestili v četrtek dopoldne. Na kraju so ugotovili, da so poškodovana vhodna vrata. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 5.000 evrov škode. Skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja velike tatvine.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Mestnem muzeju Idrija, je kip stal na zavarovanem območju spomenika Partizanske bolnice Franja, ki je spomenik državnega pomena in v lasti Občine Cerkno. Domnevno se je zgodila kraja z namenom prodaje bronaste zlitine, so dodali.

Avtor kipa je Tone Logonder, akademski kipar iz Škofje Loke. Spomenik je bil odkrit leta 1987.

Bolnica Franja je bila hudo poškodovana v neurju leta 2023. Od tedaj je zaprta za obiskovalce. Trenutno sicer poteka sanacija zalednega območja, ki mora biti ustrezno urejeno pred začetkom sanacijskih del na samih spomeniških objektih.