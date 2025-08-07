Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Slovenski nogometni reprezentant Matko na zatožni klopi zaradi prometne nesreče

Aljoša Matko bo moral na zatožno klop.

Aljoša Matko bo moral na zatožno klop.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenski nogometni reprezentant Aljoša Matko se bo znašel na sodišču kot soobtožen za povzročitev hude prometne nesreče iz malomarnosti, poroča današnji Večer. Gre za nesrečo, ki se je zgodila 10. aprila 2021 na odseku ceste med Črnomljem in Metliko in v kateri je bilo več poškodovanih. Matko se v nesreči ni huje poškodoval.

Matko je bil kot voznik udeležen v prometni nesreči, v kateri je bilo več potnikov poškodovanih. Matkov sopotnik v avtomobilu, tedaj 28-letni Črnomaljec Jan V., nekdanji nogometaš NK Bela Krajina, je bil hudo poškodovan.

Kmalu po nesreči se je Matko vrnil na igrišče, takrat je nosil dres Maribora, in sezono končal z 29 ligaškimi nastopi in sedmimi goli, Maribor pa je končal na drugem mestu lestvice za Muro.

Matko, ki si zdaj služi kruh pri madžarskem Ujpestu, je po ugotovitvah policije takrat s svojim vozilom BMW prehiteval drugo vozilo znamke audi. Priznal je, da je vozil prehitro, a zanikal, da je povzročil nesrečo.

Z Matkom so bile v vozilu še tri osebe, v drugem vozilu pa sta bila voznik in sovoznica. Slovenski nogometni reprezentant trdi, da je ob prehitevanju audija voznik slednjega pospešil in še zavil v prehitevajoče vozilo ter s tem onemogočil lažji cestni manever, medtem ko voznik drugega vozila to odločno zanika.

Foto: Reuters

Okrožno državno tožilstvo je razširilo obtožni predlog tudi na nogometaša

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je zato aprila letos razširilo obtožni predlog tudi na nogometaša in ne zgolj na voznika drugega v nesreči udeleženega vozila. Ker je bil nogometaš po prvotnem obtožnem predlogu zaslišan kot priča na sojenju vozniku audija, je bilo potrebno njegovo različico zgodbe kot nedovoljen dokaz izločiti iz spisa, navaja Večer.

Zadeva je zdaj v fazi pritožbe zoper izdani sklep o izločitvi dokaza. Večer navaja, da se bo na zatožni klopi znašel tudi Matko, ki je prav tako obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Po poročanju časnika Večer je Okrajno sodišče v Črnomlju pridobilo tretje mnenje izvedenca cestnoprometne stroke, in sicer od Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Iz tega izhaja, da naj bi bil za hudo prometno nesrečo sokriv tudi Matko.

Voznika se prej nista poznala

Voznik drugega avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči, je tudi obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Kriv naj bi bil tudi kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

"Matko in voznik drugega vozila, ki se prej nista poznala, sta bila pred nesrečo vsak s svojo družbo na Petrolovem bencinskem servisu v Črnomlju, od tam pa so se po naključju vsi namenili proti Metliki," še piše Večer.

Matko je na zadnji reprezentančni akciji zbral dva nastopa za Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com Matko je na zadnji reprezentančni akciji zbral dva nastopa za Slovenijo, ko ga je selektor Matjaž Kek vpoklical za tekmi proti Luksemburgu in BiH ter mu namenil tudi nekaj igralnih minut.

Zdaj 25-letni nogometaš je člansko kariero začel v Mariboru, kot posojen igralec je igral za Bravo in Olimpijo, nosil je tudi dres švedskega Hammarbyja. V dresu Celja je zbral 122 nastopov, 51 zadetkov in 16 asistenc. Leta 2020 je postal naj mladi nogometaš leta po izboru revije Ekipa.

Z Mariborom je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezoni 2018/19, s Celjem pa v sezoni 2023/24 in slovenski pokal v sezoni 2024/25. Bil je tudi član mlajših slovenskih selekcij do 16, 17, 18, 19 in 21 let.

