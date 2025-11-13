Disciplinska komisija Turške nogometne zveze (TFF) je suspendirala 102 igralca, vključno s 25 igralci prve lige, ki so bili kljub prepovedi spoznani za krive nezakonitih stav na nogometnih tekmah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Igralce so suspendirali za čas v razponu od 45 dni do 12 mesecev.

Med izključenimi sta tudi dva igralca Galatasaraya, trikratnega branilca naslova turškega prvaka, turški reprezentant Eren Elmali, ki je prejel 45-dnevno suspenz, in Metehan Baltaci, ki je bil suspendiran za devet mesecev. Petindvajsetletni Elmali je priznal, da je stavil pred skoraj petimi leti, ko je igral v četrti ligi.

Senegalskega krilnega igralca Konyasporja Alassaneja Ndaoja, edinega tujega igralca, ki je bil vpleten v to afero, so suspendirali za 12 mesecev.

Amedspor, trenutno tretji v drugi ligi, je v četrtek zvečer sporočil, da je prekinil pogodbe s petimi igralci, ki jih je kaznovala zveza. Zveza ni navedla, ali je kateri od 102 kaznovanih igralcev stavil na tekme, na katerih je tudi igral.

Turška nogometna zveza je konec oktobra že suspendirala 149 sodnikov zaradi stav na tekme za obdobja od osem do dvanajst mesecev.

Šest so jih v ponedeljek pridržali v okviru sodne preiskave.

V Turčiji trenutno igrajo trije Slovenci Svit Sešlar za Eyüpspor, Jure Balkovec za Karagümrük in Žan Žužek za Genclerbirligi.