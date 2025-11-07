Osemnajst pridržanih v turški preiskavi škandala s športnimi stavami

V Turčiji so v okviru preiskave nogometnih sodnikov, osumljenim vplačevanja stav na izide tekem, pridržali 18 ljudi, so sporočili iz istanbulskega tožilstva, poroča AFP. Tožilstvo je vsega skupaj za 21 oseb, vključno s 17 sodniki in predsednikom kluba iz najvišje lige, izdalo nalog za prijetje.

Preiskava se osredotoča na sume "zlorabe položaja" in "vplivanje na izid tekme".

Disciplinska komisija Turške nogometne zveze (TFF) je prejšnji teden suspendirala 149 sodnikov in jih obtožila, da so stavili na tekme, kar je v nasprotju s poklicno prepovedjo.

Pri zvezi so osumljene sodnike suspendirali v trajanju od osem do 12 mesecev, ne da bi navedli, ali je kateri od sodnikov osumljen tudi vplačevanja stav na izide tekem, ki jim je sam sodil.

