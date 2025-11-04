Stefano Pioli ostal brez službe

Fiorentina, zadnjeuvrščena ekipa italijanskega nogometnega prvenstva, je odpustila 60-letnega trenerja Stefana Piolija, ki se je klubu pridružil julija, je danes sporočil klub. Ekipo bo začasno vodil Daniele Galloppa, je še dodal toskanski klub, ki bo naslednjo sezono praznoval 100. obletnico. Pioli je to poletje prevzel Fiorentino, a njegov drugi mandat pri violah ni bil niti približno tako uspešen kot prvi med letoma 2017 in 2019.

Fiorentina po desetih tekmah sezone še vedno čaka na prvo zmago v italijanski ligi in je trenutno s štirimi remiji in šestimi porazi na zadnjem mestu s štirimi točkami.

Galloppa bo ekipo prevzel začasno, italijanski mediji pa so kot glavna kandidata za Piolijevo nasledstvo poročali o Robertu D'Aversi in Paolu Vanoliju.

Klubu iz Firenc gre v Evropi sicer bolje kot doma. Italijani po dveh tekmah vodijo na lestvici konferenčne lige z dvema zmagama.

Pioli je tretji trener, ki je to sezono dobil nogo v serie A, vsi trije so službo izgubili v zadnjih devetih dneh. Igor Tudor se je moral posloviti pri Juventusu, Patrick Vieira pa pri Genoi.