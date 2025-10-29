Sreda, 29. 10. 2025, 23.06
49 minut
Italijansko prvenstvo, 9. krog
Lovrić praznih rok iz Torina, Begić pa iz Rima
V devetem krogu italijanskega nogometnega prvenstva je Roma z 2:1 ugnala Parmo Tjaša Begića, Udinese Sandija Lovrića pa je z 1:3 klonil na gostovanju pri Juventusu. Oba legionarja sta dobila priložnost v nadaljevanju srečanja, Lovrić je vstopil v 58. minuti, Begić pa v 91. Za uvod v deveti krog je vodilni Napoli, ki je v prejšnjem krogu na derbiju s 3:1 porazili Inter, ob tem pa doživel hud udarec, saj je za daljši čas ostal brez Kevina de Bruyneja, z golom Franka Anguissaja zmagal pri Lecceju. Atalanta in Milan sta se zatem razšla z remijem 1:1. Inter je v sredo s 3:0 premagal Fiorentino.
Juventus je v Torinu povedel že v peti minuti, ko je najstrožjo kazen uspešno izvedel Dušan Vlahović. Gostje iz Vidma so prek Nicola Zaniola izenačili v sodnikovem dodatku prvega polčasa, nato pa sta Federico Gatti v 67. in Kenan Yildiz v 96. minuti s še druge enajstmetrovke potrdila slavje stare dame.
Roma se je z zmago proti Parmi na vrhu izenačila z Napolijem. Za Rimljane sta zadela Mario Hermoso v 63. minuti in Artem Dovbik v 81. minuti, Alessandro Circati pa je v 86. minuti minuti zabil edini gol za goste. Novo zmago je vknjižil tudi Como, ki je s 3:1 ugnal Verono in vztraja tik pod vrhom.
Danes se bo Inter, ki ga je prizadel huda tragedija - drugi vratar Josep Martinez je bil vpleten v nesrečo s smrtnim izidom -, pomeril s Fiorentino.
Napoli se je namučil, remi v Bergamu
Belgijski zvezdnik Napolija Kevin de Bruyne se je poškodoval za vikend ob zmagi na derbiju proti Interju. Zatem ko je uspešno izvedel 11-metrovko, se je prijel za stegensko mišico in predčasno končal srečanje. Čaka ga večmesečno okrevanje, z zelenic bi bil lahko odsoten vsaj tri mesece, glede na njegove pretekle težave s poškodbo na isti nogi pa lahko tudi precej dlje, poročajo italijanski mediji.
Neapeljčani so v torek gostovali pri matičnem klubu svojega trenerja Antonia Conteja Lecceju in tam prišli do prigarane zmage. Domači so imeli v 55. minuti lepo priložnost za vodstvo, a 17-letni Francesco Camarda ni izkoristil 11-metrovke. V 69. minuti pa je po prostem strelu z roba kazenskega prostora žogo z glavo v gol pospravil Frank Anguissa. To je bil edini zadetek na tekmi in sedm zmaga Neapeljčanov.
Atalanta in Milan sta remizirala.
Atalanta, pri kateri je slovenski nogometaš Relja Obrić ostal na klopi, in Milan sta se zatem razšla z delitvijo točk (1:1), klub iz Bergama za vodilnim Napolijem zdaj zaostaja osem točk, Milan pa tri. Milan je v vodstvo povedel že v četrti minuti povedel Samuele Ricci, v 35. minuti pa je izenačil Ademola Lookman.
Italijansko prvenstvo, 9. krog:
Torek, 28. oktober:
Sreda, 29. oktober:
Četrtek, 30. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
4 – Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan)
3 – Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)
...