V noči na četrtek bosta v ligi NBA v zahodni konferenci na sporedu četrtfinalni tekmi pokala lige NBA. Na delu bo tudi Luka Dončić, potem ko se bodo Los Angeles Lakers doma pomerili proti San Antonio Spurs. Drugo tekmo bosta igrali ekipi Oklahoma City Thunder in Phoenix Suns.

V noči na četrtek, natančneje ob štirih zjutraj po slovenskem času, bodo še enkrat več na svoj račun prišli slovenski ljubitelji košarke. Na parket bodo stopili košarkarji Los Angeles Lakers, kjer igra tudi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Jezerniki bodo namreč v domači dvorani gostili San Antonio Spurs.

Obe ekipi sta v zadnjih tednih zelo dobro razpoloženi in blestita pod koši. Lakersi so dobili kar devet od zadnjih 11 tekem, medtem ko je San Antonio na 11 tekmah dosegel osem zmag. V središču pozornosti bo spet Luka Dončić, ki je najboljši košarkar Lakersov.

Luka Dončić je na zadnji tekmi v svojo statistiko vpisal 31 točk, 15 skokov in 11 asistenc. Foto: Reuters

Na zadnji tekmi je Dončić vpisal trojni dvojček

Ljubljančan je na zadnji tekmi proti Philadelphii dosegel trojni dvojček, ko je v svojo statistiko vpisal 31 točk, 15 skokov in 11 asistenc. S tem je še enkrat več pokazal, zakaj je trenutno eden najboljših košarkarjev v najmočnejši košarkarski ligi. Na tej tekmi pa se je izkazal tudi legendarni LeBron James. Ta je odločil tekmo z dvema izjemnima trojkama v zaključku tekme. Njegovo vrednost je po tekmi izpostavil tudi Dončić, ki je poudaril, da je James, ki je spustil uvodne tekme v sezoni, še kako pomemben člen ekipe. Na tekmi proti San Antoniu pa bodo lahko računali tudi Marcusa Smarta.

Victor Wembanyama še vedno nima dovoljenja za igranje. Foto: Reuters

San Antonio tudi tokrat ne bo mogel računati na Victorja Wembanyamo, ki bo zaradi poškodbe izpustil že 12. zaporedno tekmo. A Spursi tudi brez njega kažejo zelo dobre predstave. Predvsem so zelo natančni pri metu za tri točke, saj so na zadnji tekmi proti New Orleans Pelicans zadeli neverjetnih 17 trojk. To bi bila lahko glavna težava za Dončića in druščino, saj jim takšne ekipe ne ležijo najbolje.

Oklahoma velik favorit

Phoenix Suns bodo gostovali proti izjemni ekipi Oklahoma City Thunder, ki v tej sezoni pozna samo en poraz (23-1) in je velik favorit v tem obračunu.

LeBron James še vedno igra zelo pomembno vlogo v ekipi. Foto: Guliverimage

V igri je tudi zelo mamljiva nagrada

V tem pokalu so zelo mamljive tudi finančne nagrade, zaradi katerih bo zanimanje še večje. Že z uvrstitvijo v četrtfinale je vsak igralec zaslužil 53.093 dolarjev (45.624 evrov), polfinalne vsakemu igralcu prinaša 106.187 dolarjev (91.249 evrov). Igralci, ki bodo morali v finalu priznati poraz, bodo dobili 212.373 dolarjev (182.498 eur). Članu zmagovalne ekipe pa bodo na račun nakazali 530.933 dolarjev (456.245 eur).

Ligaški pokal lige NBA (izločilni del): Četrtfinale, 9. 12.:

Orlando Magic : Miami Heat 117:108

Toronto Raptors : New York Knicks 101:117 Četrtfinale, 10. 12.:

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs Polfinale, 13. 12.:

Orlando Magic – New York Knicks

Oklahoma City Thunder/Phoenix Suns – Los Angeles Lakers/San Antonio Spurs Finale, 16. 12.

Liga NBA, 10. december:

Lestvici:

