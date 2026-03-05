Čeprav bi si želel še nekaj tednov več treninga na svojem novem motorju, Yamahi, petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser sproščeno in samozavestno pričakuje prvo dirko svetovnega prvenstva, ki bo ta konec tedna v argentinski Patagoniji. "Motor skušaš prilagoditi sebi, a na neki točki se moraš prilagoditi tudi ti, saj je motor popolnoma drugačen," je pred odhodom čez lužo v pogovoru za Sportal razlagal 29-letnik. "Če se bom počutil dovolj dobro, da grem na zmago, bom vesel zmage. Bom pa zadovoljen tudi s kaj manj. Najpomembnejše je, da oddelamo prvo tekmo, naberemo čim več informacij in na tem naprej gradimo."

Tim Gajser navijačem sporoča, da je nova kolekcija navijaških artiklov že v pripravi. Foto: Damjan Končar/AMZS Pozimi ste po 12 letih Hondo zamenjali za Yamaho. Mi se vas še nismo navadili v novih barvah, ste se vi že?

Počasi, da. Na začetku je bilo malo čudno, ampak zdaj sem se kar navadil. Tudi ljudje okrog mene so rekli, da je bilo najprej čudno, a zdaj je že povsem normalno.

Z menjavo ekipe ste nas vse presenetili. Decembra ste že dejali, da potrebujete nov izziv, nov motiv. Lahko zdaj poveste kaj več, zakaj odhod iz Honde? Je bila to vaša želja ali je Honda želela svojo pot? Vaš novi šef Hans Corvers je dejal, da so se pogovori začeli že junija.

Podrobnosti ne bom razkrival. Vedno, ko ti poteče pogodba, se pogovori začnejo dosti prej. Pogovori o pogodbah, o usklajevanju pogojev. Bom rekel, da interesi s Hondo niso bili več enaki. Hondini in moji. Potem smo šli vsak v svojo smer. Sem pa hvaležen za 12 let s Hondo. Imamo zelo zelo dobro skupno zgodovino: pet naslovov svetovnega prvaka, ogromno dobljenih velikih nagrad in dobljenih posamičnih voženj. Res sem hvaležen za vse te rezultate. Zdaj pa je čas, da obrnem nov list. Sem ga že obrnil – in gremo naprej.

Tim Gajser je s Hondo dobil 52 velikih nagrad in osvojil pet naslovov svetovnega prvaka. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Ekipe in dirkači za sezono MXGP 2026:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Ruben Fernandez

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Tim Gajser, Maxime Renaux

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts



Honda Motoblouz: Thibault Benistant, Kevin Horgmo

MX-Handel Husqvarna: Kevin Brumann

Van Venrooy KTM: Mattia Guadagnini

TEM JP253 KTM: Jan Pancar

JK Yamaha: Isak Gifting

Gabriel SS24 KTM: Oriol Oliver

Za vami sta dva meseca treninga na Yamahi. Že lahko rečete, da je bila odločitev prava?

Zelo sem zadovoljen. To je bila zame res velika sprememba, a sem vesel, da sem jo naredil. Tudi z motorjem se vse bolj ujameva. Bi si sicer želel še kakšen mesec več na motorju pred prvo dirko, a tako je pač bilo, lahko sem začel voziti šele na začetku januarja. V teh dveh mesecih smo naredili veliko testiranj, veliko ur na motorju. En mesec sem bil na Sardiniji in odpeljal dve pripravljalni dirki. Vse skupaj je zelo pozitivno in tako tudi gledam v novo sezono.

Iz Honde je v Yamahi Gajserju sledil Massimo Castelli. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Italijansko ekipo ste zamenjali za nizozemsko. Kakšni so novi ljudje, nova ekipa? Nekaj ljudi ste pripeljali tudi iz prejšnje ekipe, med njimi Massima Castellija, ki je bil dolga leta desna roka Giacoma Gariboldija.

Ekipa je odlična. Nekaj ljudi sem res pripeljal iz prejšnje ekipe, tako da ni vse povsem novo. Ekipa je zelo profesionalna. Vsi imamo isti cilj, vsi si želimo zmag, vsi želimo Yamaho pripeljati nazaj na vrh. Na tem tudi delamo. Massima sem si res želel, saj sva skupaj delala pri Hondi 12 let, odkar sem prišel v tovarniško ekipo. Pozna me skoraj od malega, ko sem rastel in se razvijal v takega voznika, kot sem danes. Velika prednost ga je imeti zraven. Vesel sem, da je ob meni tudi pri Yamahi.

Legendarni Belgijec Stefan Everts je bil z Yamaho prvak šest sezon zapored (od leta 2001 do 2006). Foto: Guliverimage Pripeljati Yamaho nazaj na vrh, pravite. Nazadnje je bil z Yamaho prvak Romain Febvre pred desetimi leti, 20 let pa mineva od šestih zaporednih naslovov prvaka z Yamaho Stefana Evertsa. Ponoviti tiste čase bi bilo nekaj posebnega.

Sem zelo motiviran, da res pripeljemo Yamaho nazaj na vrh. Za ta cilj delamo vsi. Upam, da nam bo uspelo.

Testiranja so bila za vas zelo pomembna, saj ste se prilagajali na nov motor, ki je zelo drugačen. Kako zahtevna je bila ta naloga?

Motor skušaš prilagoditi sebi, a na neki točki se moraš prilagoditi tudi ti, saj je motor popolnoma drugačen. Ne morejo narediti enakega motorja, kot je bila Honda. Potrebna so prilagajanja. V ekipi poskušajo narediti vse, kar si želim. Po enem mesecu smo motor že pripeljali na visoko raven. Res se počutim zelo dobro na njem. A so še rezerve, še testiramo, še poskušamo nekatere stvari. Mislim pa, da bomo kar dobro pripravljeni, ko se bo začelo v Argentini.

Ste morali spremeniti tudi način vožnje?

Malenkost sem res spremenil tudi tehniko. Motor name vpliva pozitivno. Na njem se počutim zelo lahkotno.

Mesec dni je Tim Gajser testiral Yamahin motor in se prilagajal nanj. Čeprav bi si želel še kakšen teden več treninga, se samozavestno odpravlja v Argentino. Foto: Yamaha Racing

Tim Gajser je bil navdušen, koliko slovenskih navijačev je bilo že na pripravljalni dirki v Mantovi. Kako bo šele na peti dirki svetovnega prvenstva v Pietramurati 19. aprila. VN Trentina vsako leto velja za slovensko veliko nagrado. Foto: Damjan Končar/AMZS Na prvi pripravljalni dirki je bil pred vami samo aktualni podprvak Lucas Coenen (KTM), na drugi pa ste že zmagali in za sabo pustili tudi Hondino trojico na čelu z Jeffreyjem Herlingsom.

V Algheru, na prvi tekmi, je bilo res vse novo. Nisem imel nekih velikih pričakovanj. Nisem želel iti z glavo skozi zid. Poznam Lucasa in vem, kakšen voznik je. On je šel na tisti tekmi z glavo skozi zid. Sam sem bil zadovoljen s svojo vožnjo, saj smo dobili pomembne informacije. V naslednjem tednu smo nato naredili testiranja in prišli v Mantovo še bolje pripravljeni. Vožnje so to tudi pokazale. Dosti bolj sproščeno sem se počutil na motorju, bolj eno z motorjem. S tema dvema pripravljalnima tekmama sem zadovoljen.

Tim Gajser na svojem novem motorju, Yamahi Foto: Yamaha Kako je bilo v Mantovi na štartni vrsti, ko je bil ob vas Herlings, dolgoletni tekmec na motorju KTM, na Hondinem motorju, na vašem starem motorju?

Čudno je bilo, čudno je bilo vse skupaj – sploh videti svojo nekdanjo ekipo z novimi dirkači, pa tudi sebe v novih barvah, na novem motorju. A je bilo zanimivo. Presenetilo me je, da je bilo že na tej pripravljalni tekmi v Mantovi veliko navijačev, veliko Slovencev. Mislim, da je to samo dobro za šport. Takšne spremembe za nas voznike niso preproste, a za šport so dobre. Zanimanje raste in vsi že komaj čakajo, da se začne sezona, da vidijo, kako se bomo odrezali na novih motorjih. Da, odlično.

Ob Gajserju v MXGP Slovenijo zastopa še Jan Pancar. Foto: Damjan Končar/AMZS S čim boste zadovoljni na prvi dirki v Argentini?

Z dobrimi vožnjami, da bom sproščen, da bom užival na motorju in da dobro začnemo sezono. Zdaj pa rezultatsko … Kaj pa vem. Če se bom počutil dovolj dobro, da grem na zmago, bom vesel zmage. Bom pa zadovoljen tudi s kaj manj. Najpomembnejše je, da oddelamo prvo tekmo, da naberemo čim več informacij in na tem naprej gradimo. Se pa dobro počutim in v sezono vstopam zelo samozavestno.

Zadnja tri leta se vam je šesti naslov svetovnega prvaka izmikal, dvakrat zaradi poškodbe, predlani le za nekaj točk. Si ga zato še toliko bolj želite?

Zagotovo. To je želja vsako leto. Za to delaš, za to treniraš, za to vsako jutro vstajaš zgodaj in greš na treninge. Ta želja ostaja. Vsako leto delamo za ta cilj. Se pa zavedam, da bo sezona zelo dolga. Konstantnost bo zelo pomembna, da boš nabiral točke na vsaki tekmi, da boš zdrav in da boš prisoten na vsaki tekmi. To so moji cilji za letošnjo sezono.

Koledar dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2 2026:



8. marec – Argentina (Bariloche)

22. marec – Andaluzija (Almonte)

29. marec – Švica (Frauenfeld)

12. april – Sardinija (Riola Sardo)

19. april – Trentino (Pietramurata)

24. maj – Francija (Lacapelle Marival)

31. maj – Nemčija (Teutschenthal)

7. junij – Latvija (Kegums)

21. junij – Italija (Montevarchi)

28. junij – Portugalska (Agueda)

5. julij – Južna Afrika (Johannesburg)

19. julij – Velika Britanija (Foxhills)

26. julij – Češka (Loket)

2. avgust – Belgija (Lommel)

16. avgust – Švedska (Uddevalla)

23. avgust – Nizozemska (Arnhem)

6. september – Turčija (Afyonkarahisar)

13. september – Kitajska (Šanghaj)

20. september – Avstralija (Darwin)



4. oktober – pokal narodov (Ernee, Francija)