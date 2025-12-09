Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
9. 12. 2025,
18.00

4 ure, 5 minut

Liga NBA, 9. december (četrtfinale ligaškega pokala)

Naslednje štiri tekme štejejo dvojno, tudi za Luko Dončića

M. P.

Jalen Brunson New York Knicks Toronto Raptors | Jalen Brunson in New York Knicksi za polfinale igrajo proti Toronto Raptorsom. | Foto Reuters

Jalen Brunson in New York Knicksi za polfinale igrajo proti Toronto Raptorsom.

Foto: Reuters

To in naslednjo noč sta v košarkarski ligi NBA na sporedu le po dve tekmi – zato pa vse štiri štejejo toliko več. Poleg tega, da veljajo za tekme rednega dela sezone, so tudi četrtfinalne tekme medsezonskega ligaškega pokala. Za to dodatno lovoriko se v NBA potegujejo tretjič. V igri zanjo so tudi Luka Dončić in njegovi Los Angeles Lakersi.

Norman Powell | Foto: Guliverimage Norman Powell Foto: Guliverimage Prvo četrtfinalno tekmo igrajo sosedi s Floride, Orlando Magic in Miami Heat, ki so po dobri četrtini rednega dela sezone pri enakem izkupičku zmag in porazov (14-10). Ekipi se bosta pomerili že tretjič v tej sezoni, nazadnje sta se pred tremi dnevi, ko je Orlando zmagal s 106:105. Franz Wagner je bil z 32 točkami prvi strelec Orlanda, Norman Powell pa z 28 najboljši v vrstah Miamija. Prvo ime Miamija je sicer Bam Adebayo, ki dosega po 19,2 točke in devet skokov na tekmo.

Za mesto v polfinalu bodo v noči na sredo igrali še košarkarji klubov Toronto Raptors in New York Knicks. Zadnji so pri 16 zmagah in sedmih porazih, edina kanadska ekipa v ligi NBA pa ima 15 zmag in deset porazov. Pred dvema tednoma so se že pomerili, s 116:94 pa so zmagali košarkarji iz velikega jabolka. Karl-Anthony Towns je dosegel 22 točk za Knickse, Immanuel Quickley pa 19 za Raptorse. New York, za katerega Jalen Brunson v povprečju daje 28 točk na tekmo, je trenutno v boljši formi, saj je dobil osem od zadnjih desetih tekem.

Prvi pokal so osvojili Los Angeles Lakersi, lani pa so slavili Milwaukee Bucksi. Tudi letos bo finale (16. december) odigran v Las Vegasu, tako kot polfinalni tekmi, ki bosta tri dni prej.

Ligaški pokal lige NBA (izločilni del):

Četrtfinale, 9. 12.:
Orlando Magic – Miami Heat
Toronto Raptors – New York Knicks

Četrtfinale, 10. 12.:
Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns
Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs

Polfinale, 13. 12.:
Orlando Magic/Miami Heat – Toronto Raptors/New York Knicks
Oklahoma City Thunder/Phoenix Suns – Los Angeles Lakers/San Antonio Spurs

Finale, 16. 12.

Liga NBA, 9. december:

Lestvici:

