A. Ž.

Nedelja,
18. 1. 2026,
15.59

Kitajska vesoljska letalonosilka Xuannü Nantianmen Luaniao

Kakšno pošastno orožje načrtujejo Kitajci?

Zemlja vesolje | Bo Kitajska postala prva država na svetu, ki bo v vesolje poslala orožni sistem? | Foto Guliverimage

Bo Kitajska postala prva država na svetu, ki bo v vesolje poslala orožni sistem?

Foto: Guliverimage

Kitajska si prizadeva postati prva država na svetu, ki bo v vesolje poslala letečo letalonosilko. Vesoljska letalonosilka Luaniao je del projekta zračne obrambe z imenom Nantianmen. Luaniao naj bi tehtala 120 tisoč ton in naj bi bila opremljena z 88 hiperzvočnimi letali. Dokončana naj bi bila do leta 2040.

Kitajska orjaška vesoljska letalonosilka naj bi postala resničnost. Po poročanju kitajske državne radiotelevizije CCTV ogromna matična ladja iz obrambnega projekta Nantianmen (Južna vrata nebes) dejansko nastaja, piše nemški medij Focus.

88 hiperzvočnih letal, ki naj bi letelo tudi po vesolju

Državni kitajski obrambni konglomerat letalske industrije (AVIC) je svoje načrte za sistem zračne obrambe prvič predstavil že leta 2017. Zdaj je obstoj projekta uradno potrjen.

Posnetek vesoljske letalonosilke, ustvarjen z računalnikom:

Vesoljska leteča letalonosilka Luaniao je zasnovana tako, da bi lahko v vesolju prevažala 88 hiperzvočnih lovcev z imenom Xuannü (tako je ime mitološki kitajski boginji vojne). Ta plovila naj bi letala tudi v vesolju.

Računalniško ustvarjene slike vesoljske letalonosilke

Leteča letalonosilka naj bi merila 242 metrov v dolžino, 684 metrov v širino in tehtala 120 tisoč ton.

Skoraj petminutni videoposnetek, ki trenutno kroži po družbenih omrežjih, ponuja vizualni predogled orbitalne jurišne letalonosilke. Čeprav so slike računalniško ustvarjene, naj bi bila Luaniao po podatkih CCTV dokončana do leta 2040.

