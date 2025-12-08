Luka Dončić prejel ultimativno pohvalo, za Magica ni dvoma!

Los Angeles Lakersi se lahko pohvalijo z zelo bogato zgodovino, polno uspehov in lovorik. Navijači Jezernikov so vajeni, da jih največji zvezdniki razvajajo s spektakularnimi predstavami. S tovrstnim šovom na parketu je nekoč še kako pretiraval Magic Johnson in postavil nove mejnike. Spada med najboljše košarkarje vseh časov. Čeprav je že davno sklenil kariero in je star 66 let, ima njegova beseda v Los Angelesu ogromno veljavo. Zato je bilo še toliko slajše prebirati njegove pohvale po zmagi Lakersov na gostovanju pri Philadelphii 76ers (112:108), kjer se je poklonil tudi Luki Dončiću.

To je bila veličastna vrnitev Luke Dončića. V zadnjih dneh je doživel čustveni vrtiljak, še drugič postal očka, obenem pa je preskočil dve tekmi Lakersov, prepotoval silne kilometre in menjal časovne pasove. Vseeno ga tudi to ni ustavilo, da bi na prvi tekmi po vrnitvi v ZDA postregel z vrhunsko predstavo, polno razkošne statistike. Bil je prvi strelec srečanja (31 točk), hkrati pa je dosegel trojni dvojček (dodal je 15 skokov in 11 asistenc), že njegov 84. v karieri, s katerim se je na večni lestvici lige NBA utrdil na sedmem mestu.

Vrhunci dvoboja med Philadelphio in LA Lakers:

Po tekmi pa je bil razumljivo najbolj vesel dragocene zmage, s katero so Lakersi zadržali visoko drugo mesto na zahodu in nakazali, da jih bo v tej sezoni zelo težko premagovati. Zlasti, če bosta tako razigrana Dončić, prvi strelec tekmovanja (povprečje 35 točk na tekmo), in zimzeleni LeBron James. Čeprav bo kmalu dopolnil 41 let, je prevzel odgovornost v zadnji četrtini, ko so Dončiću zaradi vsega, kar se mu je pripetilo v zadnjem tednu, že pojenjale moči.

LeBron James was nothing short of spectacular scoring 11 straight points in the 4th quarter (including three straight 3-pointers) and had 29 total points tonight to defeat the Philadelphia 76ers 112-108! The NBA’s leading candidate for MVP, Luka Doncic, had a triple double with… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 8, 2025

Izkazal se je kot v najboljših časih in navdušil navijače Jezernikov. Navdušil je tudi slovitega Magica Johnsona, ki je izpostavil njegovih 11 zaporednih točk v zadnji četrtini, od tega je zadel kar tri trojke. Mladostni veteran je srečanje sklenil pri 29 točkah.

Jokić? Gilgeous-Alexander? Ne ...

Več jih je med Jezerniki dosegel le poldrugo desetletje mlajši Slovenec, ki še naprej blesti z raznovrstno statistiko. Za priljubljenega Magica ni dvoma, kdo si najbolj zasluži najprestižnejše individualno priznanje v svetu košarke. To je priznanje MVP, ki ga prejme najboljši igralec rednega dela sezone. Dončiću ga še ni uspelo osvojiti, na lestvicah, ki jih kar pogosto objavlja liga NBA, zaseda tretje mesto in zaostaja za Srbom Nikolo Jokićem ter Kanadčanom Shaijem Gilgeous-Alexandrom, v očeh legendarnega Magica, s katerim si v Los Angelesu delita svet, poln košarkarskih čarovnij, pa je vrstni red nekoliko drugačen.

Lakersi v tej sezoni izstopajo po zmagah v tesnih končnicah. V tej sezoni so odigrali osem tekem, kjer je bila v zadnjih petih minutah razlika manjša od petih točk. Dobili so vseh osem, kar je najboljši dosežek med vsemi v ligi NBA. Navijači se toliko bolj čudijo porazom. Ko Jezerniki izgubljajo, praviloma to počnejo z visokim zaostankom. Za zdaj imajo imenitno razmerje zmag in porazov (17-6). Foto: Guliverimage

"Luka Dončić je vodilni kandidat za MVP igralca sezone," je zapisal 66-letni Američan, izpostavil izjemne statistične številke kapetana slovenske reprezentance, vse skupaj pa začinil še s hvalnico o všečni igri Lakersov. "V tem trenutku v ligi NBA ni bolj privlačne ekipe od Lakersov. Luka, LeBron in Austin Reaves sodelujejo v šovu, ki si ga je vredno ogledati," je zapisal, da občinstvo ob spremljanju predstav Lakersov ne more ostati na sedežih, ampak nori in si daje duška. To pa je nekaj, s čimer je v 80. letih prejšnjega stoletja znal razvajati privržence polivalentni in nepredvidljivi Earvin Johnson. Zato ima beseda legendarnega Američana v mestu Angelov še toliko večjo veljavo.