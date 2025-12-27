V košarkarski ligi NBA se v noči na nedeljo igra devet tekem, prva se začne ob 23. uri po srednjeevropskem času, ko Sacramento Kings gostijo Dallas Mavericks. Nekdanja ekipa Luke Dončića torej igra proti naslednjemu nasprotniku Los Angeles Lakersov. Ljubljančan in soigralci bodo niz porazov skušali končati v noči na ponedeljek.

Sacramento Kings in Dallas Mavericks sta med slabšimi ekipami sezone. Ekipa iz Kalifornije ima vsega sedem zmag in kar 23 porazov, nasprotnik iz Teksasa pa 12 zmag in 20 porazov. Kljub številnim poškodbam gre Dallasu sicer v zadnjem obdobju nekaj bolje (pet zmag na zadnjih 10 tekmah). Sezono sta že končala Dereck Lively (stopalo) in Dante Exum (koleno), še naprej manjka Kyrie Irving (koleno), zdaj bo očitno nekaj tekem izpustil še Anthony Davis (dimlje). Tega naj bi se sicer Mavericks skušali znebiti. Če bo zanj na košarkarski tržnici kaj zanimanja.

V postavo Milwaukee Bucksov se predvidoma na sobotni tekmi s Chicago Bulls vrača Giannis Antetokounmpo. Grški zvezdnik je zaradi nategnjene desne mečne mišice manjkal od tretjega decembra. Na osmih tekmah brez dvakratnega najbolj koristnega košarkarja v ligi je Milwaukee zmagal samo dvakrat in zdrsnil na 11. mesto vzhodne konference. Antetokounmpo je v tej sezoni odigral 17 tekem in na teh v povprečju dosegal 28,9 točke, 10,1 skoka in 6,1 asistence.



Liga NBA, 27. december:

Lestvici