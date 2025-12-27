Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
27. 12. 2025,
18.00

Osveženo pred

1 ura, 58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Anthony Davis Los Angeles Lakers Sacramento Kings Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA

Sobota, 27. 12. 2025, 18.00

1 ura, 58 minut

Liga NBA, 27. december

Anthony Davis na bolniško, vrača se Giannis Antetokounmpo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anthony Davis | Anthony Davis, ki se ga Dallas skuša znebiti, je pristal na seznamu poškodovanih. | Foto Reuters

Anthony Davis, ki se ga Dallas skuša znebiti, je pristal na seznamu poškodovanih.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA se v noči na nedeljo igra devet tekem, prva se začne ob 23. uri po srednjeevropskem času, ko Sacramento Kings gostijo Dallas Mavericks. Nekdanja ekipa Luke Dončića torej igra proti naslednjemu nasprotniku Los Angeles Lakersov. Ljubljančan in soigralci bodo niz porazov skušali končati v noči na ponedeljek.

T.J. McConnell Indiana Pacers
Sportal Boston povsem zasenčil Indiano, ki tone vse globlje #video

Sacramento Kings in Dallas Mavericks sta med slabšimi ekipami sezone. Ekipa iz Kalifornije ima vsega sedem zmag in kar 23 porazov, nasprotnik iz Teksasa pa 12 zmag in 20 porazov. Kljub številnim poškodbam gre Dallasu sicer v zadnjem obdobju nekaj bolje (pet zmag na zadnjih 10 tekmah). Sezono sta že končala Dereck Lively (stopalo) in Dante Exum (koleno), še naprej manjka Kyrie Irving (koleno), zdaj bo očitno nekaj tekem izpustil še Anthony Davis (dimlje). Tega naj bi se sicer Mavericks skušali znebiti. Če bo zanj na košarkarski tržnici kaj zanimanja. 

V postavo Milwaukee Bucksov se predvidoma na sobotni tekmi s Chicago Bulls vrača Giannis Antetokounmpo. Grški zvezdnik je zaradi nategnjene desne mečne mišice manjkal od tretjega decembra. Na osmih tekmah brez dvakratnega najbolj koristnega košarkarja v ligi je Milwaukee zmagal samo dvakrat in zdrsnil na 11. mesto vzhodne konference. Antetokounmpo je v tej sezoni odigral 17 tekem in na teh v povprečju dosegal 28,9 točke, 10,1 skoka in 6,1 asistence.
 

Liga NBA, 27. december:

Lestvici

Austin Reaves
Sportal Slabe novice iz ekipe Luke Dončića, zaradi poškodbe na božični dan vsaj štiri tedne brez tekem
Nikola Jokić
Sportal Neverjeten božič v režiji Nikole Jokića! #video
Luka Dončić JJ Redick
Sportal Redick brez milosti: Dončić in soigralci na udaru po novem porazu #video
Luka Dončić
Sportal Dončić nima razloga za smeh, nova poškodba v LA Lakers #video
Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Anthony Davis Los Angeles Lakers Sacramento Kings Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.