Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
26. 12. 2025,
11.36

Petek, 26. 12. 2025, 11.36

Nikola Jokić na božični dan zrušil rekord Curryja #video

Nikola Jokić | Foto Reuters

Foto: Reuters

Srbski košarkar Nikola Jokića je na obračunu med Denverjem in Minnesoto postavil rekord v številu točk v podaljšku v ligi NBA. Srb v dresu Denverja je volkovom nasul 56 točk, od tega kar 18 v podaljšku, kar je za točko več od dosedanjega rekorderja Stephena Curryja iz moštva Golden State Warriors iz 2016, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Tridesetletni košarkar iz Somborja je lep božični košarkarski večer začinil še s 16 skoki in 15 podajami ter postal drugi igralec v zgodovini NBA, ki mu je uspel trojni dvojček z najmanj 50 točkami ter po 15 skoki in podajami. Pred njim je to uspelo le še Jamesu Hardnu.

Na spletni strani NBA so zapisali, da je bila tekma med Denverjem in Minnesoto podobna "video igri", saj sta Jokić in na drugi strani Anthony Edwards skupno dosegla 100 točk.

Na božični večer je doslej največ točk v ligi NBA dosegel Bernard King (60), sledijo mu Wilt Chamberlain (59), Jokić (56) ter Rick Barry in Luka Dončić (oba po 50). Slovenski košarkar v dresu Los Angeles Lakers je 50 točk dosegel pred dvema letoma v Phoenixu, ko je igral za Dallas Mavericks.

