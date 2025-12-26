Župnijske jaslice v župniji Selca, ki je krstna župnija slavne skakalne družine Prevc, letos krasita steklena angela, ki sta ju kot trofeji za doseženo prvo in drugo mesto v Engelbergu prejela Nika in Domen Prevc, poroča spletna stran Družina.

Spletni portal Družina poroča, da so župnijske jaslice, ki so jih v cerkvi sv. Petra v Selcih, postavili župnijski jasličarji, letos dobile nekoliko nepričakovan "dodatek": steklena angela Nike in Domna Prevca, ki sta ju prejela namesto pokala v švicarskem Engelbergu.

Ob jaslicah letos zbirajo prostovoljne prispevke za akcijo Slovenske karitas Kupim kozo, v kateri z zbranimi sredstvi afriškim in albanskim najrevnejšim družinam kupijo koze. Kdor želi prispevati, lahko to stori TUKAJ.

