Avtor:
R. Sp.

Petek,
26. 12. 2025,
12.14

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Nika in Domen Prevc s steklenima angeloma iz Engelberga obogatila župnijske jaslice

NIka Prevc Engelberg | Skakalna sorojenca Nika in Domen Prevc sta steklena angela iz Engelberga posodila župniji Selca, kjer so ju postavili v župnijske jaslice. | Foto Guliverimage

Skakalna sorojenca Nika in Domen Prevc sta steklena angela iz Engelberga posodila župniji Selca, kjer so ju postavili v župnijske jaslice.

Foto: Guliverimage

Župnijske jaslice v župniji Selca, ki je krstna župnija slavne skakalne družine Prevc, letos krasita steklena angela, ki sta ju kot trofeji za doseženo prvo in drugo mesto v Engelbergu prejela Nika in Domen Prevc, poroča spletna stran Družina.

Spletni portal Družina poroča, da so župnijske jaslice, ki so jih v cerkvi sv. Petra v Selcih, postavili župnijski jasličarji, letos dobile nekoliko nepričakovan "dodatek": steklena angela Nike in Domna Prevca, ki sta ju prejela namesto pokala v švicarskem Engelbergu. 

Ob jaslicah letos zbirajo prostovoljne prispevke za akcijo Slovenske karitas Kupim kozo, v kateri z zbranimi sredstvi afriškim in albanskim najrevnejšim družinam kupijo koze. Kdor želi prispevati, lahko to stori TUKAJ

