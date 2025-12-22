Telemach z decembrom bogati svoje mobilne in fiksne storitve

Način, kako danes gledamo televizijo, se je v zadnjih letih močno spremenil. Slovenci – podobno kot gledalci drugod po svetu – vse manj sledimo točno določenemu TV-sporedu, vse bolj pa sami izbiramo, kaj bomo gledali, kdaj in na kateri napravi. Spremembe se poznajo tudi v družinskem gledanju. Če je bil nekoč večerni film dogodek za vse, se velikokrat zgodi, da ima danes vsak član družine svoj okus in svoj žanr. Hkrati se večina uporabnikov sooča s podobno težavo: razdrobljenostjo ponudbe. Ker je vse več storitev, je "prave" vsebine vse težje najti brez preskakovanja med več aplikacijami in naročninami.

Zato ni presenetljivo, da gledalci čedalje bolj iščejo platforme, ki združujejo vse na enem mestu – bogat izbor žanrov, dostop na različnih napravah in pregledno uporabniško izkušnjo. Prav takšne trende naslavlja Telemach Slovenija s platformo EON, ki na enem mestu združuje linearno televizijo, pretočne storitve in obsežen videoklub.

Telemach Slovenija svoje storitve nenehno nadgrajuje, saj želi uporabnikom zagotavljati najboljšo izkušnjo ter slediti njihovim navadam in trendom. Decembra zato dodatno bogati tako mobilne kot fiksne storitve za svoje naročnike. 1. decembra je med že tako razširjen nabor vsebin dodal svetovni katalog pretočnih vsebin SkyShowtime, ki prinaša široko ponudbo filmov, serij in ekskluzivnih televizijskih uspešnic največjih studiev. Hkrati Telemach do konca leta 2026 ohranja priljubljene programe Arena Sport v paketih brez doplačila, v mobilni ponudbi pa uvaja gigabitne hitrosti in večje količine prenosa podatkov.

SkyShowtime – dve leti brezplačno za naročnike EON

Ena največjih decembrskih novosti je vključitev pretočne storitve SkyShowtime v pakete EON. Gre za globalno platformo z izjemno širokim katalogom filmov, serij in ekskluzivnih vsebin največjih studiev, ki je naročnikom EON ob aktivaciji na voljo brezplačno za kar dve leti.

Uporabniki bodo lahko uživali v velikih filmskih uspešnicah, kot so Žlehtnoba (Wicked), Minioni in Gladiator, pa tudi v najbolj priljubljenih serijskih naslovih zadnjih let, med katerimi izstopajo Yellowstone, Landman, Tulsa King in Mafijske družine. Večina vsebin je na voljo s slovenskimi podnapisi, del ponudbe pa je tudi sinhroniziran, kar je posebej dobrodošlo za družine z mlajšimi otroki.

Aktivacija za naročnike paketov EON je preprosta: do 31. 1. 2026 lahko SkyShowtime vključijo prek portala Telemach, ob tem pa pridobijo tudi dostop do televizijskih programov SkyShowtime 1 in SkyShowtime 2 v visoki ločljivosti.

Dom največ športnih vsebin v Sloveniji

Šport ostaja eden največjih magnetov televizijskega gledanja – gledalci ga najraje spremljamo v živo, na velikem zaslonu in z vrhunskim komentiranjem, zato je kakovostna športna ponudba eden ključnih elementov sodobne TV-izkušnje. Telemach tudi na tem področju ostaja nesporen vodilni ponudnik in pravi dom največ športnih vsebin v Sloveniji. Programi Arena Sport bodo v vseh paketih fiksnih storitev brez doplačila dostopni vse do konca leta 2026, kar gledalcem omogoča spremljanje širokega nabora evropskih in regionalnih športnih lig.

Hkrati pa Telemach ostaja edini od največjih operaterjev, ki v svoji programski shemi ponuja tudi programe Sportklub – ti imajo v novi sezoni ekskluzivne pravice za prenose košarkarskih tekem NBA. Gledalci tako lahko na enem mestu spremljajo dvoboje najmočnejše košarkarske lige na svetu skupaj z bravuroznimi potezami našega velemojstra Luke Dončića, ki na košarkarskih parketih navdušuje iz tedna v teden.

Praznični dostop do razširjenih vsebin Video kluba

V prazničnem času Telemach tradicionalno razširi svojo ponudbo programov in dodatnih vsebin, letos pa je izbor še posebej bogat. Od 9. decembra do 13. januarja bodo uporabnikom na voljo številne vsebine iz Video kluba, do katerih bodo lahko dostopali brezplačno.

Med razširjeno ponudbo bo tudi priljubljeni katalog HBO Max, ki prinaša širok nabor filmskih uspešnic, serij in dokumentarcev. Naročniki paketa EON Premium bodo poleg tega prejeli še poseben praznični paket filmov, s katerim Telemach obogati decembrsko razpoloženje in ponudi dodatno dozo družinske zabave.

Več podatkov in gigabitne hitrosti v mobilnih paketih

Telemach decembra nadgrajuje tudi mobilno ponudbo, saj paketi VEČ po novem prinašajo gigabitne hitrosti in največ prenosa podatkov v območju EU/EEA med slovenskimi operaterji.* Paket VEČ vključuje 33 GB prenosa podatkov v EU/EEA, paket ŠE VEČ 44 GB, paket NAJVEČ pa 55 GB. Obenem je paket VEČ bogatejši tudi za uporabo v Sloveniji, kjer zdaj vključuje 33 GB prenosa podatkov.

Za celotno družino – na enem mestu Telemach z decembrskimi novostmi utrjuje svojo usmeritev v uporabniku prijazno izkušnjo, ki združuje več vsebin, več žanrske raznolikosti in več možnosti gledanja na enem mestu. Uporabniki boste tako dobili dostop do še širšega nabora filmov, serij in športnih prenosov, pri čemer so številne vsebine na voljo brez dodatnih stroškov. Celotna družina bo lažje našla nekaj zase – od animiranih in sinhroniziranih vsebin za najmlajše do največjih filmskih in serijskih uspešnic ter ekskluzivnih športnih prenosov. Športni navdušenci bodo še naprej uživali v raznolikem in obsežnem naboru vsebin, ki jih Telemach kot dom največ športnih programov ponuja na enem mestu. Leto končujejo z jasnim sporočilom: pri Telemachu boste dobili več – za vso družino in za vsak trenutek gledanja.

