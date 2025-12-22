Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
7.27

Osveženo pred

27 minut

Tulsi Gabbard | Ameriška nacionalna obveščevalna služba ocenjuje, da Rusija ni sposobna zavzeti Ukrajine, kaj šele Evrope. | Foto Profimedia

Ameriška nacionalna obveščevalna služba ocenjuje, da Rusija ni sposobna zavzeti Ukrajine, kaj šele Evrope.

Foto: Profimedia

Direktorica ameriške nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard je na družbenem omrežju X zapisala, da po njihovih ocenah Rusija ni sposobna okupirati Ukrajine, kaj šele Evrope.

"Hujskači globoke države in njihovi propagandni mediji ponovno poskušajo spodkopavati prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za vzpostavitev miru v Ukrajini in Evropi z lažnimi trditvami, da se ameriška obveščevalna služba strinja s stališčem Evrope in Nata, po katerem naj bi bil cilj Rusije invazija na Evropo," je na družbenem omrežju X zapisala Gabbard in ob tem poudarila, da so takšne trditve neresnične in namenjene ustvarjanju javne podpore za pro vojno politiko ter stopnjevanje konflikta.

Ameriška nacionalna obveščevalna služba namreč ocenjuje, da Rusija ni sposobna zavzeti Ukrajine, kaj šele Evrope.

Putin pojasnil, v katerem primeru ne bo napadel

Na nedavni novinarski konferenci je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da zahodni voditelji lažejo, ko trdijo, da Moskva namerava napasti Evropo. 

"Ali se bodo zgodile nove posebne vojaške operacije? Ne, če boste z nami ravnali spoštljivo in spoštovali naše interese, tako kot smo se mi vedno trudili za vas. Razen če nas boste prevarali, kot ste to storili pri širitvi Nata na vzhod," je na novinarsko vprašanje dolgoletnega dopisnika BBC iz Moskve odgovoril Putin. 

"Takoj smo pripravljeni prekiniti sovražnost pod pogojem, da je zagotovljena srednjeročna in dolgoročna varnost Rusije, in pripravljeni smo sodelovati z vami," je še pojasnil Putin. 

Vladimir Putin
Witkoff: Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini

Odposlanec ameriškega predsednika Trumpa Steve Witkoff je v nedeljo po pogovorih z odposlancem ruskega predsednika Putina Kirilom Dmitrijevim na Floridi sporočil, da Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini. 

Po srečanju je na družbenih omrežjih objavil, da Rusija zelo ceni prizadevanja in podporo ZDA pri reševanju ukrajinskega konflikta in ponovni vzpostavitvi globalne varnosti.

Kot je pojasnil so govorili predvsem o časovnih okvirjih in zaporedju naslednjih korakov. "Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal Witkoff.

