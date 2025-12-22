Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

22. 12. 2025,
10.18

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 10.18

53 minut

Občanka po požaru v Mariboru še vedno v smrtni nevarnosti

R. K., STA

91-letna občanka, ki je bila v nedeljo v požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru huje poškodovana, je še vedno v smrtni nevarnosti, so danes za STA povedali na mariborski policijski upravi. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Po vseh zbranih obvestilih in aktivnostih bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Požar je izbruhnil v nedeljo okoli 15. ure v enem od stanovanj v stanovanjskem bloku na Korčetovi ulici. Po dozdajšnjih ugotovitvah policistov in kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.

Zaradi ognja je bilo poškodovano še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda, ki je nastala zaradi požara, po nestrokovni oceni znaša okoli 115 tisoč evrov.

Gasilci so požar pogasili, stanovalci bloka, ki so bili ob intervenciji evakuirani, pa so se lahko vrnili v svoja stanovanja.

