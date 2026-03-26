Mariborsko visokotehnološko podjetje SkyLabs bo z večmilijonsko investicijo naredilo pomemben korak v razvoju slovenske vesoljske industrije. V projekt, vreden skoraj 5,7 milijona evrov, spada nov razvojni center in vrhunska raziskovalna infrastruktura. "Proizvodne kapacitete podjetja, ki je lani povečalo dobiček za 300 odstotkov, so zapolnjene za leto vnaprej," pojasnjuje direktor Tomaž Rotovnik in dodaja, da "v vesolju ni prostora za napake".

Naložba mariborskega podjetja v skupni vrednosti 5.688.622 evrov zajema izgradnjo novega razvojnega centra za vesoljske tehnologije in vzpostavitev ključne raziskovalno-razvojne infrastrukture. Poleg nove stavbe projekt vključuje tudi najsodobnejšo laboratorijsko opremo, med drugim čisto sobo in novo zemeljsko postajo, oriše Tomaž Rotovnik.

Direktor podjetja Tomaž Rotovnik Foto: Anže Malovrh/STA

Ministrstvo projekt ocenilo s sto točkami, prispevalo bo dobra dva milijona evrov

Investicijo bo z 2.040.601 evrom podprlo tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Strokovna komisija za ocenjevanje vlog po zakonu o spodbujanju investicij je projekt ocenila z najvišjim mogočim številom točk, torej sto točkami. Subvencija bo izplačana postopoma do leta 2028, preostanek investicije pa bodo v SkyLabsu financirali z lastnimi viri in drugimi oblikami financiranja.

Podvojitev števila zaposlenih

Prve učinke projekta pričakujejo že v fazi vzpostavljanja novih zmogljivosti, ko bodo začeli postopno povečevati razvojne in proizvodne kapacitete. Polni učinki bodo vidni v prihodnjih letih, predvsem v obliki hitrejšega razvoja produktov, večjega obsega projektov in dodatnih visokokvalificiranih zaposlitev. Selitev v nove prostore bo predvidoma leta 2028. Ob koncu investicije si obetajo, da bodo število zaposlenih podvojili, zdaj jih je 50.

Pospešek razvoju satelitov

Novi center bo po besedah Rotovnika omogočil, da bodo več ključnih razvojnih, integracijskih in testnih procesov izvedli znotraj podjetja, v nadzorovanih pogojih in v večjem obsegu kot danes. To pomeni hitrejši razvoj novih generacij satelitskih podsistemov in lažji prehod iz razvoja v proizvodnjo. "Hkrati bomo lahko izvajali zahtevnejša testiranja in validacije, ki so ključni za sodelovanje v najnaprednejših mednarodnih vesoljskih misijah. To vključuje tudi napredne laboratorijske in testne pogoje, ki jih tak razvoj zahteva."

SkyLabs NANOlink(-S)-base je kompaktna komunikacijska naprava za satelite, ki omogoča zanesljiv prenos podatkov med satelitom in Zemljo. Foto: arhiv podjetja

"Tehnologija mora delovati prvič in brezhibno"

V podjetju, ki zaposluje okoli 50 visoko kvalificiranih strokovnjakov, razvijajo satelite in miniaturizirane elektronske sisteme, satelitske komunikacijske podsisteme ter programsko in strojno opremo, ki mora delovati v ekstremnih razmerah vesolja. "SkyLabs se je osredotočil na miniaturizirane elektronske podsisteme – satelitsko avioniko –, kjer smo danes mednarodno prepoznaven partner," pojasnjuje Rotovnik.

Sateliti v vesolju opravljajo zelo konkretne naloge – na primer opazujejo Zemljo, spremljajo okoljske spremembe, omogočajo komunikacijo ali zbirajo podatke za znanost in varnost. SkyLabs razvija ključne elektronske sisteme, ki satelitu omogočajo, da vse to sploh lahko počne. To so njegovi "možgani", ki skrbijo za delovanje, sistemi za komunikacijo z Zemljo in sistemi za upravljanje energije. Poenostavljeno: njihovi izdelki satelitu omogočajo, da ve, kaj počne, da lahko pošilja podatke nazaj na Zemljo in da zanesljivo deluje v zelo zahtevnih pogojih vesolja. Brez teh sistemov satelit ne more delovati, podobno kot telo ne more delovati brez živčnega sistema oz. organov. Na fotografiji je zemeljska postaja SkyLabs v Zrkovcih pri Mariboru, preko katere komunicirajo s sateliti v vesolju. Foto: arhiv podjetja

Hitra rast: prihodke so lani povečali za 70 odstotkov, dobiček pa celo za 300 odstotkov

SkyLabs ima sicer korenine v raziskovalnem delu Univerze v Mariboru in že vrsto let dosega stabilno rast. Če so leta 2024 ustvarili skoraj tri milijone evrov prihodkov, so jih v letu 2025 povečali za približno 70 odstotkov, za 300 odstotkov pa so povečali dobiček. V letu 2024 je bila povprečna bruto plača v podjetju 4.052,50 evra (vir: Bizi). Strategija podjetja je bila že od začetka jasna: ne tekmovati z velikani na vseh področjih, ampak postati izjemno dober in zanesljiv v svoji niši.

Foto: Gregor Mlakar/STA

Z naročili zasedeni za leto vnaprej

Poslovanje z dobičkom jim omogoča vlaganje v raziskave in razvoj, proizvodne kapacitete imajo zapolnjene za eno leto vnaprej. Vesoljska industrija je sicer globalna in izjemno zahtevna panoga, kjer so standardi zelo visoki, zato vstop ni preprost, doda Rotovnik. "Kot manjše podjetje iz Slovenije ne moremo neposredno konkurirati velikim sistemskim integratorjem, zato je ključno, da najdeš svojo nišo in v njej razviješ vrhunsko, zanesljivo tehnologijo."

Projekt ne pomeni le širitve podjetja, temveč tudi krepitev slovenske prisotnosti v hitro rastoči globalni vesoljski industriji, kjer imajo specializirana podjetja vse pomembnejšo vlogo.

Tako bo videti novi center vesoljskih tehnologij. Foto: arhiv podjetja