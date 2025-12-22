Ameriška obalna straža je po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika v nedeljo v mednarodnih vodah blizu Venezuele aktivno zasledovala še en tanker, ki naj bi pripadal t. i. venezuelski floti v senci, namenjeni izvozu venezuelske nafte kljub sankcijam.

"Obalna straža ZDA aktivno zasleduje sankcionirano plovilo flote v senci, ki je del venezuelskega nezakonitega izogibanja sankcijam," je za francosko tiskovno agencijo AFP pod pogojem anonimnosti povedal ameriški uradnik.

Točne lokacije operacije in imena plovila ni razkril, je pa dejal, da ta pluje pod lažno zastavo in da je bil zanj izdan nalog za zaseg.

Po poročanju tiskovne agencije Reuters naj bi šlo za naftni tanker Bella 1, ki je od lani pod ameriškimi sankcijami zaradi domnevnih povezav z Iranom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah.

Po podatkih spletne strani TankerTrackers je bila ladja v nedeljo na poti v Venezuelo, a ni prevažala tovora. Časnik New York Times je poročal, da so se ameriške sile v soboto zvečer približale ladji, a se nanjo niso vkrcale, ta pa je nadaljevala s plovbo.

Ameriška obalna straža zasegla že drugi tanker

Pred tem je v soboto ameriška obalna straža pred obalo Venezuele zasegla tanker Centuries, ki je po podatkih TankerTrackers v kitajski lasti in pluje pod panamsko zastavo. Šlo je za drugi zaseg tankerja pri obali te južnoameriške države, potem ko so ameriške sile že 10. decembra tam zasegle tanker, ki naj bi prevažal venezuelsko in iransko nafto.

Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane droge. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zato septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku začela napadati plovila, osumljena prevažanja mamil, pri čemer je ubila najmanj sto ljudi.

Trump je večkrat omenil tudi možnost napadov na kopnem, minuli torek pa je ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami.

ZDA sicer v zadnjih tednih vse bolj krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju, kjer imajo trenutno nameščenih 11 vojaških ladij, vključno z največjo letalonosilko USS Gerald R. Ford.