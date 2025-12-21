Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Nedelja,
21. 12. 2025,
7.18

1 ura, 4 minute

Ukrajina vojna Rusija vprašanje novinar BBC Vladimir Putin

Nedelja, 21. 12. 2025, 7.18

1 ura, 4 minute

Novinar BBC Putinu postavil vprašanje: takoj so mu odvzeli mikrofon

K. M.

Vladimir Putin | Medtem ko je Rosenberg spraševal, si je Vladimir Putin delal zapiske. | Foto Reuters

Medtem ko je Rosenberg spraševal, si je Vladimir Putin delal zapiske.

Foto: Reuters

Dolgoletni dopisnik BBC-ja iz Moskve Steve Rosenberg je na novinarski konferenci ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu postavil vprašanje in kmalu zatem ostal brez mikrofona.

"Moje vprašanje se nanaša na prihodnost Rusije. Kakšno prihodnost načrtujete za svojo državo in svoje ljudstvo? Ali bo ta prihodnost podobna sedanjosti, v kateri je vsako javno odstopanje od uradne linije kaznivo? Se bo lov na sovražnike doma in v tujini pospešil? Ali bodo izpadi mobilnega interneta postali še pogostejši? Ali bodo nove 'posebne vojaške operacije'?" je Rosenberg vprašal predsednika Putina.

Putin si je delal zapiske 

Medtem ko je Rosenberg spraševal, si je Vladimir Putin delal zapiske.

Rosenbergu so takoj, ko je končal z vprašanjem, vzeli mikrofon. Moderator je nenadoma vskoči v pogovor in spremenil temo. "Imam še eno vprašanje: 'Kaj se bo zgodilo z BBC? Sooča se z večmilijardno tožbo ameriškega predsednika?," je, da bi zamenjal temo, vprašal voditelj Pavel Zarubin.

"Mislim, da ima predsednik Trump prav. Kremelj in Bela hiša sta na isti strani, ko gre za BBC," je na Zarubinovo vprašanje odgovoril predsednik Putin, nato pa se vrnil na Rosenbergovo vprašanje.

Odgovoril je na Rosenbergovo vprašanje 

"Ali bodo nove posebne vojaške operacije? Ne, če boste z nami ravnali spoštljivo in spoštovali naše interese, tako kot smo se mi vedno trudili za vas. Razen če nas boste prevarali, kot ste to storili pri širitvi Nata na vzhod," je dejal Putin. 

Putin trdi, da zahodni voditelji že leta ne spoštujejo Rusije, jo varajo in ji lažejo – še danes lažejo, ko trdijo, da Moskva namerava napasti Evropo. "Kakšna neumnost je to?," je še dodal voditelj Kremlja.

Ko je Putin odgovarjal na Rosenbergovo vprašanje, je dejal še naslednje: "Takoj smo pripravljeni prenehati s sovražnostjo pod pogojem, da je zagotovljena srednjeročna in dolgoročna varnost Rusije, in pripravljeni smo sodelovati z vami."

Vladimir Putin
Ukrajina vojna Rusija vprašanje novinar BBC Vladimir Putin
