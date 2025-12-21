Olimpija se bo na zmagovito pot poskušala vrniti pri eni najbolj skromnih ekip

Hokejisti HK Olimpija bodo po petkovem domačem porazu ob 16. uri gostovali pri eni najbolj skromnih ekip lige Pioneers Vorarlberg, kjer se bodo poskušali vrniti na zmagovito pot. Moštvi sta se to sezono srečali dvakrat, obakrat so zmagali Ljubljančani. Ti so trenutno tretji, gostitelji predzadnji.

Vodilni Celovec (Jan Muršak - zbolel, Luka Gomboc - poškodovan) gostuje na Madžarskem pri Ferencvarošu, derbi kroga bo na Solnograškem, kjer bo aktualni prvak Salzburg peto zaporedno zmago lovil proti trenutno drugemu Gradcu.

Pustertal Roka Tičarja gosti Dunaj, Fehervar AV19 Anžeta Kuralta bo negativni niz poskušal končati proti Linzu, ki zadnje čase od Slovencev lahko računa le na Kena Ograjenška, Beljak pa odhaja v Innsbruck.

Po večerni tekmi bo Olimpija točke lovila v petek, 26. decembra, pri Bolzanu, v nedeljo, 28., bo gostila Fehervar, leto pa zaključila 30. decembra, ko bo v Tivoliju gostoval Celovec.

