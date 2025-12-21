Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
21. 12. 2025,
8.17

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokej Pioneers Vorarlberg HK Olimpija IceHL

Nedelja, 21. 12. 2025, 8.17

27 minut

Liga ICE, 21. december

Olimpija se bo na zmagovito pot poskušala vrniti pri eni najbolj skromnih ekip

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pioneers Vorarlberg : HK Olimpija | Olimpija gostuje pri Pioneers Vorarlberg. | Foto Dorner_pioneers.hockey

Olimpija gostuje pri Pioneers Vorarlberg.

Foto: Dorner_pioneers.hockey

Hokejisti HK Olimpija bodo po petkovem domačem porazu ob 16. uri gostovali pri eni najbolj skromnih ekip lige Pioneers Vorarlberg, kjer se bodo poskušali vrniti na zmagovito pot. Moštvi sta se to sezono srečali dvakrat, obakrat so zmagali Ljubljančani. Ti so trenutno tretji, gostitelji predzadnji.

IceHL: HK Olimpija - Pustertal
Sportal Olimpija strelsko nerazpoložena, poraz omilil Jan Drozg

Vodilni Celovec (Jan Muršak - zbolel, Luka Gomboc - poškodovan) gostuje na Madžarskem pri Ferencvarošu, derbi kroga bo na Solnograškem, kjer bo aktualni prvak Salzburg peto zaporedno zmago lovil proti trenutno drugemu Gradcu.

Pustertal Roka Tičarja gosti Dunaj, Fehervar AV19 Anžeta Kuralta bo negativni niz poskušal končati proti Linzu, ki zadnje čase od Slovencev lahko računa le na Kena Ograjenška, Beljak pa odhaja v Innsbruck.

Po večerni tekmi bo Olimpija točke lovila v petek, 26. decembra, pri Bolzanu, v nedeljo, 28., bo gostila Fehervar, leto pa zaključila 30. decembra, ko bo v Tivoliju gostoval Celovec.

ICEHL, 21. december:

Lestvica:

Preberite še:

Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani premagali ekipo z vrha
Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani izgubili pri zadnjeuvrščenih
Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Črn niz LA Kings se nadaljuje
hokej Pioneers Vorarlberg HK Olimpija IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.