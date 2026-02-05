To so tri nagrajene jedi, ki vas rešijo v naglici

Tudi v najbolj zasedenih dneh lahko jeste uravnoteženo, okusno in premišljeno. Predstavljamo tri zmagovalne obroke, ki so prejeli naziv Inovativno živilo leta 2026 in dokazujejo, da za dober prehranski dan ne potrebujete veliko časa – le dobre izbire.

Tudi ko ni časa ali volje, lahko jeste premišljeno in okusno hrano

Idealna prehrana je na prvi pogled preprosta: uravnotežen zajtrk, ki nam da energijo za dlje časa; malica ali kosilo, ki nas nasitita, ne da bi nas uspavala; ter večerja, po kateri se počutimo lahkotno in dobro. Vsi obroki naj bi vključevali sadje in zelenjavo, obenem pa naj bi bili tudi dober vir beljakovin, ki prispevajo k daljšemu občutku sitosti in bolj enakomerni energiji čez dan.

Ideja o dobrih prehranskih izbirah je torej jasna, a ko dneve zapolnijo služba, opravki in utrujenost, lahko hitro zmanjka časa in navdiha, da bi jo tudi uresničili.

Kaj pa, če bi lahko skoraj "popoln" dnevni jedilnik – uravnotežen, hranljiv, okusen in beljakovinsko premišljen – sestavili v le nekaj minutah? Sliši se neverjetno, a ni: potrebujete le tri izdelke, letošnje prejemnike laskavega naziva Inovativno živilo leta 2026, ki ga podeljuje Inštitut za nutricionistiko – in že je poskrbljeno za dan dobrih izbir.

Zmagovalen zajtrk za jutro, polno energije

Dober dan se začne z zajtrkom, ki ni le "nekaj na hitro", ampak telesu da pravo gorivo. Lukov super zajtrk iz linije SPAR To Go je zasnovan kot uravnotežen obrok in dober vir beljakovin, ki prispevajo k občutku sitosti in stabilni energiji v dopoldanskem času.

Glavni sestavini te inovativne zajtrk sklede sta skir in ajdova kaša, dopolnjujejo pa ju hrustljavi mandljevi lističi, maline, borovnice, liofilizirano jagodičevje, koščki čokolade in mandljeva krema.

Nastala je v sodelovanju z mladim kuharskim zanesenjakom Lukom Pangosom, zmagovalcem desete sezone kuharskega šova MasterChef, ki je znan po sestavljanju pametnih in uravnoteženih obrokov. Njeno premišljeno prehransko sestavo potrjuje tudi letošnja nagrada za inovativno živilo: pohvali se lahko z visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin, nizko vsebnostjo nasičenih maščob in kar 33 grami beljakovin na porcijo. Navdušila bo vse, ki zjutraj nimajo časa za dolge rituale, a želijo dan začeti premišljeno – doma, v pisarni ali na poti.

Skleda Lukov zajtrk, ponosni prejemnik nagrade Inovativno živilo leta 2026, vsebuje kar 33 gramov beljakovin na porcijo! Foto: SPAR

Zmagovalna skleda za kosilo, ki nasiti – brez popoldanske utrujenosti

Opoldne pogosto iščemo obrok, ki je hiter in okusen, a hkrati dovolj lahek, da nam po njem ne zmanjka energije. Torej nekaj, kar nas nasiti, ne da bi nas uspavalo.

Tudi za to so poskrbeli v liniji SPAR To Go. Brinina azijska skleda s kozicami je okusen, pisan in hranljiv obrok, ki združuje uravnoteženo sestavo in sodobne okuse. Skleda, ki jo sestavljajo same odlične sestavine, kot so črni riž s kozicami, raznolika zelenjava, kalčki fižola mungo in izbrane azijsko navdihnjene začimbe ter omaka za poln okus, je ročno pripravljena v trgovinah, da dobite vedno svež in okusen obrok.

Tako kot Lukov zajtrk je tudi ta skleda prejemnica letošnje nagrade za inovativnost, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko. Odlična potrditev, da niste izbrali "hitre hrane", ampak resnično inovativen, uravnotežen in hranljiv obrok.

Tudi na poti lahko pojeste malico, ki je okusna, uravnotežena in še zmagovalka v inovativnosti. Brinino azijsko skledo s kozicami najdete v toploteki trgovin INTERSPAR in izbranih trgovinah SPAR. Foto: SPAR

Zmagovalno pecivo za večerjo, ki zaokroži dan boljših prehranskih izbir

Za večerjo si pogosto želimo nekaj lažjega, a vseeno hranljivega. Pecivo Viktor iz Pekarne SPAR je odlična osnova za preprost večerni obrok. Je dober vir beljakovin in prehranskih vlaknin, kar zagotavlja daljši občutek sitosti brez občutka teže.

Posebnost peciva je dodatek ječmenovega sladu iz lokalne Pivovarne Pelicon, ki prispeva k bogatejšemu okusu in boljši teksturi, ter pester nabor semen in kosmičev – od ovsenih kosmičev do sončničnih, lanenih, sezamovih, bučnih in chia semen. Zaradi premišljene sestave je primerno za vse, ki želijo več kot klasično belo pecivo.

V kombinaciji z lahkim sirom, skuto, piščančjimi prsmi ali svežo zelenjavo nastane hitro pripravljena večerja, ki lepo zaokroži dan uravnoteženih prehranskih izbir. Ni naključje, da je tudi pecivo Viktor prejelo naziv Inovativno živilo leta 2026 v kategoriji pekovskih izdelkov.

Lahka večerja: zmagovalno pecivo Viktor v vaši najljubši kombinaciji – za lep večer in dober spanec. Foto: SPAR

Zmagovalna živila in boljše odločitve vas čakajo v Sparu

Nagrade za inovativna živila leta niso namenjene trendom ali "eksotiki". Na Inštitutu za nutricionistiko v Ljubljani jih podeljujejo izdelkom, ki odgovarjajo na resnične potrebe sodobnega človeka: pomanjkanje časa, željo po boljših prehranskih odločitvah in potrebo po ravnotežju.

Obroki, ki so priročni, okusni in hkrati dober vir beljakovin, omogočajo, da tudi v hitrem vsakdanu lažje poskrbimo zase. Še toliko bolj, ko lahko tri odlične izbire najdemo na enem mestu! Vabljeni v trgovine SPAR, kjer vas že čakajo trije letošnji zmagovalci inovativnosti:

Lukov super zajtrk najdete v hladilniku med drugimi izdelki linije SPAR To Go;

najdete v hladilniku med drugimi izdelki linije SPAR To Go; vedno sveže pripravljena Brinina azijska skleda s kozicami je na voljo v toploteki trgovin INTERSPAR in v izbranih trgovinah SPAR;

je na voljo v toploteki trgovin INTERSPAR in v izbranih trgovinah SPAR; dišeče in hrustljavo pecivo Viktor pa vas čaka na oddelku kruha in pekovskega peciva.

Privoščite si inovativne zmagovalce in uživajte v obrokih, ki so zasnovani premišljeno, hranljivo in v koraku z vašim vsakdanom.

Trije inovativni obroki za ves dan – od zajtrka do večerje, zasnovani za sodoben ritem življenja. Foto: SPAR

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d.o.o.