Pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so v zadnjih dneh sprožili več odpoklicev živil. V enem primeru sumijo na prisotnost salmonele, v drugem izdelku bi lahko bili delci plastike, v tretjem primeru pa gre za živilo, ki ni primerno za osebe z alergijo na pšenico.

O odpoklicu določenega izdelka sončničnih semen zaradi suma mikrobiološke kontaminacije so upravo obvestili prek evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) ter distributerja, podjetja Pegan.

Gre za EKO sončnična semena, kaljena, v 250-gramskem pakiranju, z oznako lot L3107/5 in rokom uporabe 15. 1. 2028, proizvajalca SC Petra BIO SRL iz Romunije.

Obstaja sum kontaminacije s salmonelo, zato potrošnikom svetujejo, naj živila ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

Foto: Pegan d.o.o., Ljubljana

V siru možni delci plastike

Odgovorni izvajalec živilske dejavnosti je v ponedeljek zaradi tveganja prisotnosti tujkov iz plastike upravo obvestil o začetku izvajanja odpoklica topljenega sira.

Odpoklic velja za Topljeni sir z ementalcem v 340-gramskem pakiranju blagovne znamke Marque Repère, Les Croisés iz Francije. Koda EAN je 3564700683224 s pripono 08 in datumom uporabe 16. 5. 2026. Številka lot je L26011602, distributer pa E.LECLERC Rudnidis.

Foto: Scamark

Koruzni prigrizek, a ne za potrošnike z alergijo na pšenico

Že v petek pa so upravo prek sistema RASFF obvestili o živilu, v katerem so odkrili vsebnost pšenice, ki predstavlja tveganje za potrošnike z alergijo na pšenico. Na deklaraciji živila ni opozorila za potrošnika, da vsebuje pšenico.

Tržno ime izdelka s Filipinov je Prigrizek koruza piščanec na žaru/Snack corn chick./lech.man. blagovne znamke BOY BAWANG, s pakiranjem v 90-gramski vrečki. Roki uporabe so 17. 6. 2026, 14. 11. 2026 in 14. 1. 2027.

Distributerji prigrizka so LE LA TRADE, d. o. o., p. Maribor; TATAK PINOY, p. Razkrižje; Okrepčevalnica Davor Kovač s. p., p. Rogaška Slatina, so še navedli pri upravi.

Odpoklic velja do vključitve opozorila za potrošnike na oznako. Potrošnikom, občutljivim na pšenico, svetujejo, naj živila ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa. Za običajnega potrošnika živilo ne predstavlja tveganja.