s.Oliver – ambasador slovenskega športa

Podjetje s.Oliver SLO d.o.o. je ponosni partner projekta Slovenska hiša 2026 in v času zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026 skrbi za oblačila ekipe Slovenske hiše. Predstavljamo vam modne kombinacije, ki jih je nosila slovenska delegacija v Slovenski hiši 2026.

Sodelovanje predstavlja pomemben korak v podpori slovenskemu športu in navijaški skupnosti ter utrjuje prisotnost znamke s.Oliver ob največjih športnih dogodkih. Pri podjetju s.Oliver so priložnost v partnerstvu prepoznali predvsem v tem, da ekipi Slovenske hiše s svojimi oblačili zagotovijo udobje, kakovost in moderen videz, ki je pomemben tako za vsakodnevno delo na prizorišču kot tudi za uradne dogodke, sprejeme in gostovanja.

Partnerstvo nadgrajujejo tudi na podlagi pozitivne izkušnje s sodelovanjem na poletnih olimpijskih igrah Pariz 2024, kjer je s.Oliver prav tako poskrbel za oblačila ekipe Slovenske hiše. Oblačila združujejo funkcionalnost, udobje in eleganco, hkrati pa prispevajo k enotni, prepoznavni in urejeni podobi ekipe, ki odraža profesionalnost in gostoljubnost Slovenske hiše.

Ekipa Slovenske hiše, ki skrbi za dogajanje v Cortini (od leve proti desni): Matic Švab, poslovni direktor OKS-ZŠZ, Simona Božjak, prostovoljka/asistentka vodje, Andreja Potočnik Krajnik, vodja tehnične ekipe v Slovenski hiši, Saša Hojker, programska vodja v Slovenski hiši, in Rok Ritonja, vodja logistike. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Leto 2026 bo znova v znamenju vrhunskega športa, olimpijski utrip pa se je preselil tudi v Cortino d'Ampezzo, eno najbolj prepoznavnih zimskih destinacij in prizorišče nepozabnih olimpijskih trenutkov. Prav tam Slovenska hiša v času olimpijskih iger predstavlja stičišče slovenskih navijačev, športnih prijateljev, partnerjev in vseh, ki jih povezuje olimpijski duh. Prostor je namenjen srečevanju, navijanju in spremljanju tekmovanj prek prenosov v živo ter doživetju prave olimpijske atmosfere.

Celotna ekipa Olimpijskega komiteja Slovenije v Italiji: Blaž Perko, vodja olimpijske reprezentance Milano Cortina 2026 (prvi z leve v drugi vrsti), Matic Švab (ob Blažu Perku), Uroš Mohorič, generalni sekretar OKS-ZŠZ (skrajno desno), ekipa Slovenske hiše in ekipa, ki skrbi za gostoljubje in dobro počutje. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Klasična moška prefinjenost v temnomodri barvi – čista, samozavestna in vedno aktualna, še posebej v kombinaciji z rjavimi poudarki. Brezhiben kroj in natančno dodelani detajli ustvarjajo videz, ki deluje močno, profesionalno in zadržano.

Plemenita mešanica volne obleki daje globino, mehkobo in naravno eleganco. Material diha, se lepo giblje s telesom in ohranja urejen videz skozi ves dan, kar ustvarja občutek lahkotnega razkošja in brezčasnega stila. Hlače so idealne za formalne priložnosti in vsakodnevno nošenje, saj jih lahko brez težav kombinirate s srajcami ali puloverji. Za eleganten videz jih kombinirajte z ustreznim suknjičem. Temnomodra barva poudari strukturo tkanine in doda celoti diskretno sofisticiranost, ki se z lahkoto prilagaja različnim priložnostim – od poslovnih srečanj do večernih dogodkov. To je obleka, ki ne sledi trendom, temveč jih tiho presega.

s.Oliver ŽENSKI OUTFIT

Visok pas hlač poudari žensko silhueto, suknjič pa celotni podobi doda prefinjeno formalnost. Skupaj ustvarjata brezčasno eleganco, ki deluje samozavestno, urejeno in sodobno.

Suknjič iz visokokakovostne viskozne mešanice je zasnovan za poslovne priložnosti, a z lahkoto preseže stroge okvirje pisarne. Prilegajoč se kroj nežno objame postavo, ovratnik s poklopcem in žepi z zavihki pa dodajo klasičen, premišljen značaj. Zapenjanje na gumbe in elegantna tkana podloga poudarjata dovršen videz in občutek kakovosti. Nosite ga v kombinaciji z bluzo ali majico in hlačami za profesionalen nastop ali modno dodelan slog. To je suknjič, ki vas brez težav popelje iz poslovnega okolja v popoldanske ali večerne trenutke. Brezčasen kos, ki pusti vtis.

Da videz ne deluje preveč formalno, smo izbor dopolnili z jopico v slogu Chanel – kosom, ki vnaša lahkotnost, a hkrati ohranja prefinjeno eleganco. Jopica, izdelana iz kakovostne bombažne mešanice, navdušuje z nežno strukturo finega pletenja, ki zagotavlja udobje in brezhiben videz. Okrogel izrez in elegantno zapenjanje na gumbe ustvarjata klasično silhueto, okrasni žepi pa dodajo diskreten, a izrazit poudarek.

To je vsestranski kos, ki brez težav prehaja med vsakdanjimi in bolj formalnimi priložnostmi – idealna izbira za tiste, ki cenijo sofisticiran slog, udobje in brezčasno estetiko v enem.

s.Oliver MOŠKI OUTFIT – JOGG SUIT

Ko se klasična silhueta sreča z lahkotnostjo, nastane videz, ki deluje samozavestno, sproščeno in premišljeno. s.Oliver Black Label Jogg Suit združuje mehak kroj, udobne materiale in čiste linije ter omogoča svobodo gibanja brez kompromisov pri eleganci.

Za modno ozaveščene moške, ki cenijo slog in udobje, je suknjič s.O JOGG izdelan iz raztegljivega džersija, ki poslovni obleki doda sodoben, sproščen značaj. Ozki kroj poudari silhueto, klasičen ovratnik s poklopcem in dolgi rokavi pa ohranjajo brezčasen videz. Zapenjanje na gumbe in diskreten notranji žep združujeta funkcionalnost in prefinjen dizajn.

Suknjič je vsestranska izbira za poslovne sestanke ali posebne priložnosti, saj se z lahkoto prilagodi različnim kombinacijam. To je kos, ki nadgradi garderobo sodobnega moškega – eleganten, udoben in vedno aktualen.

"Slovenska hiša je prostor, kjer se energija, ponos in navijaški utrip združijo v eno. Veseli nas, da lahko kot partner prispevamo k profesionalni podobi ekipe in udobju pri vsakodnevnem delu, hkrati pa soustvarjamo zgodbo povezanosti, ki spremlja vrhunski šport," je povedal Marko Arsenovič, direktor podjetja s.Oliver SLO d.o.o.

Prisotnost znamke s.Oliver v okviru projekta Slovenska hiša 2026 ne bo omejena le na oblačila ekipe, temveč jo bodo podprli tudi s komunikacijskimi aktivnostmi, vsebinami iz Cortine in nagradnimi igrami. Olimpijski utrip so dodatno približali tudi v svojih trgovinah, kjer so projekt izpostavili z vidnimi oznakami in povabili obiskovalce k spremljanju dogajanja.

O znamki s.Oliver s.Oliver je mednarodna modna znamka z dolgoletno tradicijo, ki ponuja sodobna in kakovostna oblačila za ženske in moške. Znamka je prisotna na številnih evropskih trgih ter prepoznana po brezčasnem slogu, udobju in dostopni eleganci za vsak dan.

