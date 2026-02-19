Nova nesreča pri solkanskem mostu: tokrat vanj trčil avtobus

Pri železniškem mostu v Solkanu se je nekaj pred 8. uro zgodila nesreča. Dobro leto po tem, ko se je pod njim zagozdilo tovorno vozilo, je tokrat vanj trčil avtobus, poroča Radio Robin. V nesreči ni bil poškodovan nihče, poleg voznika pa je bil na avtobusu še en potnik.

Nesreča se je zgodila, ko je voznik avtobusa, ki je vozil iz smeri železniške postaje proti Solkanu, z zgornjim delom podrsal ob nadvoz, so za omenjeni radio potrdili na novogoriški policijski upravi. Čeprav so po zadnjih nesrečah v okolico mostu namestili več opozorilnih znakov glede višine, jih je voznik avtobusa spregledal. Zakaj, ni znano. V nesreči ni bil poškodovan nihče, nastala je zgolj materialna škoda.

Zaradi nesreče je bil začasno oviran promet v okolici mostu, še vedno pa je zaustavljen železniški promet.