Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
6. 2. 2026,
15.33

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic Aptamil dojenček mleko

Petek, 6. 2. 2026, 15.33

29 minut

Nov odpoklic več vrst mleka za dojenčke Aptamil

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dojenje, dojenček, novorojenček | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Podjetje Muller drogerija je iz prodaje odpoklicalo več vrst začetnih formul za dojenčke znamke Aptamil proizvajalca Danone Deutschland. Začetne formule iz prodaje umikajo zaradi možne kontaminacije vsebovanega ARA olja s cereulidom.

Podjetje Muller drogerija je tako iz prodaje odpoklicalo vrste Aptamil pronutra pre, Aptamil pronutra advance pre, Aptamil pronutra 1, Aptamil pronutra 2, Aptamil pronutra 3, Aptamil profutura DuoAdvance pre in Aptamil profutura DuoAdvance 2.

Serijska oznaka začetne formule za dojenčke Aptamil pronutra pre je 4056631001202, Aptamil pronutra advance pre 9001375006377, Aptamil pronutra 1 4056631001226, Aptamil pronutra 2 4056631001240, Aptamil pronutra 3 4056631001264, Aptamil profutura DuoAdvance pre 4056631003473 in Aptamil profutura DuoAdvance 2 4056631003473.

trgovske police, trgovina
Novice Iz prodaje odpoklicali več začetnih mlek za dojenčke

Podjetje kupce prosi, da izdelke vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj kupce pozivajo, da se obrnejo na osebje v poslovalnici, pišejo na elektronski naslov info@mueller.si ali pokličejo na telefonsko številko 01 51 39 300.

Nestle Beba Pre
Novice Odpoklic izdelka Nestle Beba Pre
dojenje, dojenček, novorojenček
Novice Preiskava smrti dveh dojenčkov. Množični odpoklic mlečne formule za otroke.
odpoklic Aptamil dojenček mleko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.