Podjetje Müller Drogerija je iz prodaje umaknilo začetno mleko v prahu Aptamil Pronutra 1 (800 g) in začetno formulo mleka v prahu Aptamil Profutura Pre (800 g) nemškega proizvajalca Danone Deutschland zaradi mogoče kontaminacije vsebovanega olja ARA s cereulidom.

Odpoklican izdelek Aptamil Pronutra 1 začetno mleko 800 g ima serijsko oznako 4056631001226/MAN 2423311 in rok uporabnosti do 10. novembra 2026, v prodaji pa je bil od maja do avgusta 2025. Izdelek Aptamil Profutura Pre začetna formula 800 g ima serijsko oznako 4056631003435/MAN 2423302 in rok uporabe do 20. aprila 2026, v prodaji pa je bil od maja do avgusta 2025.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na katerokoli prodajno mesto Müller Drogerije, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se kupci lahko obrnejo tudi na osebje v poslovalnici ali z njimi stopijo v stik prek elektronske pošte na info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.