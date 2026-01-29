Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

29. 1. 2026,
12.24

20 minut

Odpoklic mleka Aptamil

P. P.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na katerokoli prodajno mesto Müller Drogerije.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na katerokoli prodajno mesto Müller Drogerije.

Foto: Shutterstock

Podjetje Müller Drogerija je iz prodaje umaknilo začetno mleko v prahu Aptamil Pronutra 1 (800 g) in začetno formulo mleka v prahu Aptamil Profutura Pre (800 g) nemškega proizvajalca Danone Deutschland zaradi mogoče kontaminacije vsebovanega olja ARA s cereulidom.

Odpoklican izdelek Aptamil Pronutra 1 začetno mleko 800 g ima serijsko oznako 4056631001226/MAN 2423311 in rok uporabnosti do 10. novembra 2026, v prodaji pa je bil od maja do avgusta 2025. Izdelek Aptamil Profutura Pre začetna formula 800 g ima serijsko oznako 4056631003435/MAN 2423302 in rok uporabe do 20. aprila 2026, v prodaji pa je bil od maja do avgusta 2025.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na katerokoli prodajno mesto Müller Drogerije, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se kupci lahko obrnejo tudi na osebje v poslovalnici ali z njimi stopijo v stik prek elektronske pošte na info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.

