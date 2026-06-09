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Torek,
9. 6. 2026,
10.08

Osveženo pred

39 minut

Vsebino omogoča HOFER

Natisni članek

Natisni članek
advertorial noad HOFER HOFER Telekom mobilni paket mobilni prenos podatkov nagradna igra

Torek, 9. 6. 2026, 10.08

39 minut

HOFER Telekom

HoT paketi z več prenosa podatkov v EU brez podražitev

Vsebino omogoča HOFER
mobilna telefonija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mobilni uporabniki so v zadnjih letih vse bolj pozorni na razmerje med ceno in količino podatkov. Ob pogostih podražitvah telekomunikacijskih storitev marsikdo išče predvsem stabilne pakete brez dodatnih stroškov in nepričakovanih sprememb cen. Pomemben dejavnik postaja tudi uporaba mobilnih podatkov v tujini, predvsem znotraj Evropske unije. Potovanja, delo na daljavo in krajši vikend oddihi so povzročili, da uporabniki vse pogosteje preverjajo, koliko prenosa podatkov imajo na voljo tudi zunaj Slovenije.

Prav na področju prenosa podatkov HoT HOFER Telekom uvaja nove izboljšave svojih paketov. Uporabnikom je povečal količine prenosa podatkov v EU, pri čemer cene paketov ostajajo enake. Poleg tega so zdaj v vseh mobilnih paketih, ki vključujejo SMS-sporočila, vključeni tudi MMS-i.

Pri HoT-u poudarjajo, da izboljšave samodejno veljajo tako za nove kot za obstoječe uporabnike. To pomeni, da uporabnikom ni treba menjati paketa ali doplačevati za nove ugodnosti.

Ne le izboljšav paketov, HoT je ob devetem rojstnem dnevu pripravil tudi nagradno igro. 

mobilna telefonija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kaj se spreminja pri HoT paketih?

Izboljšave prinašajo več brezskrbne uporabe. Veljajo za mobilne in internetne pakete MINI, MAXI, EXTRA, MEGA in GIGA MINI, ki vključujejo prenos podatkov v EU.

Prenos podatkov po novem:

paket cena prej NOVO
MINI 6,99 EUR 3 GB 5 GB
GIGA MINI 6,99 EUR 2 GB 2 GB
MAXI 9,99 EUR 5 GB 10 GB
MEGA 9,99 EUR 5 GB 10 GB
EXTRA 13,99 EUR 7 GB 15 GB

Glavna sprememba je večja količina prenosa podatkov v državah Evropske unije, kar je za številne uporabnike postalo pomembno predvsem v času dopustov in pogostejših potovanj.

Druga novost je vključitev MMS-sporočil v vse mobilne pakete, kjer so že vključeni SMS-i. Uporabnikom tako ni več treba ločeno razmišljali o tem, katera vrsta sporočil je vključena v paket.

Pri HoT-u ob tem izpostavljajo tudi, da pri njihovih storitvah ni priključnine, stroškov menjave paketa ali drugih skritih doplačil.

Zakaj uporabniki vse bolj iščejo operaterje brez skritih stroškov?

Telekomunikacijski trg je postal precej konkurenčen, uporabniki pa pogosto opozarjajo predvsem na nepregledne stroške in podražitve po določenem obdobju uporabe. Zato postajajo pomembni operaterji, ki omogočajo bolj transparentno uporabo storitev in enostavno upravljanje paketov.

HOFER HoT | Foto: HOFER Foto: HOFER HoT HOFER Telekom želi za uporabnike poenostaviti upravljanje svojih paketov. Pri HoT-u uporabniki lahko sami vključujejo ali izključujejo storitve, menjajo pakete ter upravljajo svojo naročnino brez obiska poslovalnice ali dodatnih stroškov.

Posebnost ponudbe ostaja tudi obljuba, da cen paketov ne bodo povišali. Pri HoT-u poudarjajo, da od vstopa na slovenski trg leta 2017 paketov niso dražili, temveč so jih večkrat izboljšali ali celo pocenili.

Mobilni paketi in fleksibilnost postajata pomembnejši od vezav

Vedno več uporabnikov danes išče predvsem fleksibilnost. Namesto dolgoročnih vezav jih zanimajo paketi, ki jih lahko prilagodijo svojim potrebam iz meseca v mesec. Pri HoT-u uporabniki lahko brez dodatnih stroškov prehajajo med paketi, storitve pa upravljajo samostojno.

Na voljo so tudi sodobne tehnologije, kot so eSIM, VoLTE, VoWiFi in 5G, ki jih uporabniki danes pogosto pričakujejo kot standard mobilne izkušnje.

Uporabniki pričakujejo hitre in zanesljive informacije

Pomemben dejavnik pri izbiri operaterja postaja tudi uporabniška podpora. Pri HoT-u navajajo, da se njihov klicni center uporabnikom odzove v 15 sekundah, kar je v telekomunikacijski panogi precej redko.

Po njihovih podatkih jim zaupa že več kot 150 tisoč uporabnikov, več kot 90 odstotkov uporabnikov pa naj bi bilo zelo zadovoljnih z uporabo storitev.

mobilna telefonija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

HoT ob devetem rojstnem dnevu pripravlja tudi nagradno igro

Ob novih izboljšavah paketov HoT za svoj deveti rojstni dan pripravlja še nagradno igro.

HoT uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo preprosto s klikom na spletnem portalu Moj HoT. Tisti, ki še niso HoT uporabniki, pa lahko na spletni strani HoT-a zapišejo svoje predloge, kaj bi pri ponudbi še izboljšali, in se tako uvrstijo v žreb za nagrade.

Med nagradami so: 

• 1x HOFER bon v vrednosti tisoč evrov,
• 1x telefon Samsung S25FE,
• 20x HOFER darilna kartica v vrednosti 40 evrov,
• 10x HoT vrednostnica v vrednosti 40 evrov.

Nagradna igra poteka do 30. junija 2026, žrebanje pa bo izvedeno julija. Nakup HoT storitev ni pogoj za sodelovanje.

Več informacij in pravila nagradne igre so dostopni TUKAJ

Zakaj uporabniki razmišljajo o menjavi operaterja?

Pri izbiri mobilnega operaterja danes številni primerjajo predvsem količino gigabajtov, stabilnost cen in dodatne stroške. Pomembno vlogo igrata tudi transparentnost ponudbe ter občutek, da uporabnik za enako ceno dolgoročno dobi več.

HoT želi prav na tem področju utrditi svojo pozicijo, saj ob novih izboljšavah ponovno poudarja pristop brez podražitev in brez skritih stroškov – tudi za obstoječe uporabnike.

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