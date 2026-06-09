Razkritje: Je Trump res omogočil Žanu Nekrepu velik zaslužek?

Pred meseci je v svetovnem gospodarstvu zaokrožila novica, ki prinaša odlične obete tako za Žana Nekrepa kot tudi za bančne račune Slovencev . Ameriški predsednik Donald Trump je namreč napovedal drastično znižanje carin na uvoz iz Indije – s 50 na vsega 18 odstotkov, kar odpira vrata ugodnejšim finančnim tokovom.

Tukaj lahko vidite izjemno novico za vse Slovence, ki veliko pomeni za enostaven zaslužek Žana Nekrepa in njegovih strank:

Foto: RTV Slovenija

Kliknite tukaj, če želite brezplačno izvedeti več o tej priložnosti spletnega zaslužka zaradi znižanja carin, ki jih je napovedal Trump!

Čeprav se to na prvi pogled zdi le še ena politično-gospodarska poteza, se v ozadju skriva ena največjih spletnih poslovnih priložnosti zadnjih let.

To je izjemna priložnost za vse v Sloveniji, ki si želijo na enostaven način ustvariti spletni zaslužek prek Amazona. Medtem ko večina tovrstne novice le preleti in nanje pozabi, so tisti najbolj podjetni že prepoznali finančni potencial. Med njimi je tudi Žan Nekrep, uspešen podjetnik in Amazon mentor, ki je v Sloveniji pomagal zagnati že vrsto donosnih zgodb spletne prodaje.

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Zakaj je Trumpova odločitev tako pomembna za vse Slovence, ki želijo enostavno služiti preko spleta?

Učinek nižjih carin je povsem oprijemljiv: uvoz indijskih izdelkov postane bistveno ugodnejši, kar takoj dvigne vašo razliko v ceni.

"Pozabite na politiko, tukaj govorimo o čistem poslu," razlaga Nekrep. "Z našimi strankami že zdaj uspešno lansiramo indijske izdelke na ameriški Amazon. Nižje carine za nas pomenijo nižje stroške nabave, višje marže in bistveno lažji začetek za vsakega novega prodajalca."

V praksi to pomeni ključni preskok tudi za izdelke, ki prej niso bili tako donosni – trgovina Amazon se pri takšnih izdelkih ne bo več le "pokrivala", ampak se bo prelevila v izjemno donosen posel.

Indija – nova zlata žila Amazon prodaje

Indija velja za pravo velesilo pri proizvodnji artiklov, ki na Amazonu že tradicionalno gredo za med – od unikatnih lesenih izdelkov do privlačnih dekoracij za dom. Če so visoke dajatve doslej lahko klestile končni profit, je zdaj trg eksplodiral s priložnostmi.

"Znižanje carin s 50 na vsega 18 odstotkov popolnoma predrugači poslovno enačbo," pojasnjuje Nekrep. "Kar naenkrat se sprosti ogromno finančnega prostora – tako za konkurenčno postavljanje cen in močnejše oglaševanje kot, kar je najpomembneje, za čisti dobiček."

Foto: arhiv ponudnika

Veliko ljudi še vedno zmotno verjame, da je spletno poslovanje preveč zapleteno in rezervirano le za peščico izbrancev. Resnica je povsem drugačna.

Zahvaljujoč Amazonovemu modelu FBA (Fulfilled by Amazon) vam izdelkov sploh ni treba videti v živo ali jih skladiščiti doma. Celotna pot poteka neposredno od dobavitelja v Amazonove logistične centre. Amazon nato namesto vas prevzame celotno operativo, in sicer:

varno skladiščenje blaga,

blaga, hitro pakiranje in pošiljanje kupcem,

kupcem, komunikacijo s strankami ter urejanje morebitnih vračil.

Vaša edina naloga je, da se osredotočite na tisto, kar vam prinaša denar: izbor pravega artikla in nastavitev visoke marže.

"Vsak, ki zna brskati po spletu, lahko osvoji ta posel," poudarja Nekrep. "Pri tem ne gre za igro na srečo, temveč za natančno premišljen in preverjen sistem."

Foto: Reuters

Od nič do resnega spletnega prihodka

Žan Nekrep je svojo kariero zgradil popolnoma sam, brez bogatih zaledij ali posebnih zvez. Danes uživa v popolni svobodi – dela lahko s poljubne lokacije na svetu, sam določa svoj urnik in upravlja posel, ki teče kar preko njegovega prenosnika.

V preteklem letu je z Amazon prodajo presegel mejo pol milijona evrov prihodkov, vrhunske rezultate – z več kot tisoč evri prometa na dan – pa beležijo tudi njegovi tečajniki. O teh izjemnih uspehih domačih prodajalcev smo že pisali na Siolu, kjer smo izpostavili Slovence, ki so:

že v uvodnih mesecih ustvarili 30 tisoč evrov prometa,

prometa, v enem samem letu presegli magično mejo 250 tisoč evrov ,

, ali pa si preprosto zagotovili varen in donosen mesečni spletni zaslužek.

Kaj se lahko naučite na brezplačnem spletnem seminarju o enostavnem zaslužku preko Amazona?

Na brezplačnem spletnem predavanju bo Nekrep razkril popolnoma delujoč sistem v praksi:

Izbor top artiklov za zaslužek: Kako najti tiste izdelke, ki zaradi carinskih olajšav zdaj prinašajo največji profit?

Kako najti tiste izdelke, ki zaradi carinskih olajšav zdaj prinašajo največji profit? Skrivnost Indije: Zakaj so prav indijski proizvodi trenutno najbolj vroča roba na Amazonu?

Zakaj so prav indijski proizvodi trenutno najbolj vroča roba na Amazonu? Avtomatizirana logistika: Kako Amazon prevzame celotno pakiranje in pošiljanje, medtem ko vi pobirate smetano?

Kako Amazon prevzame celotno pakiranje in pošiljanje, medtem ko vi pobirate smetano? Redni prilivi: Kako prejemati zaslužek vsakih 14 dni neposredno na svoj slovenski bančni račun?

Kako prejemati zaslužek vsakih 14 dni neposredno na svoj slovenski bančni račun? Brez predznanja: Zakaj lahko ta model uspešno zaženete, tudi če ste popoln začetnik?

"Pozabite na suhoparno teorijo. Pokazal bom točen postopek, ki ga z ekipo vsak dan uporabljamo za doseganje rezultatov," dodaja Nekrep.

Zakaj je to novica dneva za vse, ki želite služiti na spletu vsaj 300 evrov na dan?

Novica o Trumpovem znižanju carin ni le še ena politična tema. Je neposreden signal trgu.

Tisti, ki bodo to priložnost izkoristili zdaj, bodo imeli prednost pred konkurenco. Tisti, ki bodo čakali, bodo čez nekaj mesecev gledali druge in si rekli: "Zakaj nisem takrat ukrepal?"

"Če zamudite ta vlak, ga boste zelo težko ujeli kasneje," opozarja Nekrep.

Naslednji korak je jasen

Svet se danes vrti hitreje kot kadarkoli prej. Ena sama Trumpova poteza lahko v nekaj sekundah popolnoma premeša karte na globalnih trgih. Spletni zaslužek zato ni več oddaljena prihodnost – je realnost, ki se dogaja zdaj. Žan Nekrep je živ dokaz, da lahko iz Slovenije zmagate na svetovnem odru, in zdaj imate idealno priložnost, da se mu pridružite.

Ne odlašajte na jutri in ne čakajte na naslednjo novico, ko bo priložnost že mimo. Pravi trenutek je TU: carine so padle na 18 odstotkov, Amazonova skladišča pa so že pripravljena na vaše prve izdelke!

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.