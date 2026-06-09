Torek, 9. 6. 2026, 9.14
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Odpoklic litoželezne ponve
Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve mer 18x26 cm nizozemskega dobavitelja Wolf Steel Europe, ki je bila na prodaj v trgovinah Merkur v Naklem, v LES-MMS in Obi v Ljubljani ter v Ingles trgovini v Šentjurju. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.
Zdravstveni inšpektorat RS potrošnikom svetuje, da izdelka ne uporabljajo in da ga lahko vrnejo na prodajno mesto, so še sporočili iz inšpektorata.