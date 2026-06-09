Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve mer 18x26 cm nizozemskega dobavitelja Wolf Steel Europe, ki je bila na prodaj v trgovinah Merkur v Naklem, v LES-MMS in Obi v Ljubljani ter v Ingles trgovini v Šentjurju. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.