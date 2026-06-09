Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
9.14

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka Zdravstveni inšpektorat

Torek, 9. 6. 2026, 9.14

16 minut

Odpoklic litoželezne ponve

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Odpoklic ponve | Številka artikla: 56003EAN, koda: 629162560032 | Foto Zdravstveni inšpektorat RS

Številka artikla: 56003EAN, koda: 629162560032

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu litoželezne ponve mer 18x26 cm nizozemskega dobavitelja Wolf Steel Europe, ki je bila na prodaj v trgovinah Merkur v Naklem, v LES-MMS in Obi v Ljubljani ter v Ingles trgovini v Šentjurju. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi povišane vsebnosti anorganskega arzena.

Zdravstveni inšpektorat RS potrošnikom svetuje, da izdelka ne uporabljajo in da ga lahko vrnejo na prodajno mesto, so še sporočili iz inšpektorata.

Poslovalnica Mercator tehnika v Črnučah.
Novice Mercator odpoklical več živil
Odpoklic igrač Shein
Novice Odpoklic igrač Sheina in Temuja
odpoklic odpoklic izdelka Zdravstveni inšpektorat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.