Zadnji julijski konec tedna bo v znamenju festivalov, koncertov in doživetij na prostem. Kranj bo zaživel s tradicionalnim Kranfestom, Ptuj bo gostil vrhunske glasbene večere v okviru Festivala Arsana, ljubitelji narave pa se bodo lahko podali na Porezen ali v srednjeveške čase na Celjskem in Blejskem gradu. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih dogodkov, še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki .

Kranfest znova preplavlja staro mestno jedro

Konec julija v Kranju že tradicionalno pripada Kranfestu, največjemu poletnemu festivalu v mestu. Dogajanje se bo začelo s Karavano okusov na Glavnem trgu, zvečer pa bodo mestna prizorišča oživeli koncerti, ulični nastopi in pestro festivalsko vzdušje. Kulinarika, kultura in zabava bodo tudi letos poskrbeli, da bo Kranj za en konec tedna postal eno najbolj živahnih slovenskih mest.

Zvezdana Novaković ZveN na Festivalu Arsana

Festival Arsana na Ptuju nadaljuje glasbena doživetja z izjemnim projektom Midnight Sun oziroma Polnočno sonce. Zvezdana Novaković ZveN bo skupaj z godalnim kvartetom občinstvo popeljala skozi intimno glasbeno pripoved o svetlobi, žalosti in upanju. Večer obljublja posebno zlitje elektronike, vokala in klasičnih glasbil, ki bo navdušilo ljubitelje drznejših glasbenih izrazov.

Vzpon na Porezen za ljubitelje gorskega teka

Foto: Matej Podgoršek Eden najzahtevnejših slovenskih gorskih tekov znova vabi športne navdušence na Porezen. Sedem kilometrov in pol dolga trasa iz Cerkna premaga kar 1.330 metrov višinske razlike, zato je pravi preizkus vzdržljivosti in volje. Tek šteje tako za pokal Primorskih gorskih tekov kot tudi za Pokal Slovenije, zato bo konkurenca znova zelo močna.

Tradicionalni kmečki dan v Ljutomeru

V Ljutomeru bodo znova v ospredju kmetijske spretnosti in dolgoletna tradicija. Osrednji del dogodka bo regijsko tekmovanje oračev za pokal, ki vsako leto privabi številne tekmovalce in obiskovalce. Ob prikazu kmečkih veščin ne bo manjkalo druženja, domačega vzdušja in vpogleda v pomemben del slovenskega podeželja.

Adi Smolar za vso družino

Foto: Mediaspeed Na Festivalu Arsana bo nastopil tudi eden najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev. Adi Smolar bo z značilnim humorjem, toplino in preprostimi življenjskimi zgodbami poskrbel za večer, v katerem bodo uživali tako otroci kot odrasli. Njegove pesmi že desetletja povezujejo generacije, zato bo to koncert, poln smeha, nostalgije in dobre volje.

Prešerno poletje z Ansamblom Saša Avsenika

Foto: Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika Priljubljeni Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik ter navdušuje občinstvo doma in po svetu. Na koncertu v okviru Prešernega poletja bodo zazvenele zimzelene melodije in novejše uspešnice, ki ohranjajo duh narodnozabavne glasbe. Večer bo odlična priložnost za ljubitelje slovenske glasbene dediščine in sproščeno poletno druženje.

Živa zgodovina na Celjskem gradu

Foto: Anže Malovrh Na Celjskem gradu zgodovina znova stopa med obiskovalce. Srednjeveške igre ter prikazi glasbil, oblačil in grajskega vsakdana bodo ustvarili pristno vzdušje, v katerem boste lahko tudi sami postali del preteklosti. Dogodek je zasnovan interaktivno, zato bo navdušil tako najmlajše kot odrasle radovedneže.

Spoznajte grofa in grofico na Blejskem gradu

Blejski grad vsako poletno nedeljo oživi v duhu srednjega veka. Grof in grofica obiskovalce popeljeta skozi grajske običaje, viteško etiketo in življenje plemstva, vrhunec dogajanja pa je atraktiven nastop srednjeveške skupine viteza Gašperja Lambergarja. Čudovita kulisa nad Blejskim jezerom poskrbi, da je to doživetje še posebej nepozabno.

Blejski grad