Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. S., A. P. K.

Četrtek,
23. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kam za vikend? Kam za vikend? Dogodki Siol Dogodki kultura glasba aktivnost šport vikend dogodek Kranj Celje Porezen festival Ptuj tek koncert

Četrtek, 23. 7. 2026, 4.00

5 ur, 54 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: Kranfest bo zavzel ulice, na Ptuju pa navdušujeta Arsana in Adi Smolar

Avtorji:
R. S., A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ptuj | Tudi zadnji konec tedna v juliju bo poln pestrega dogajanja in zanimivih doživetij. | Foto Guliverimage

Tudi zadnji konec tedna v juliju bo poln pestrega dogajanja in zanimivih doživetij.

Foto: Guliverimage

Zadnji julijski konec tedna bo v znamenju festivalov, koncertov in doživetij na prostem. Kranj bo zaživel s tradicionalnim Kranfestom, Ptuj bo gostil vrhunske glasbene večere v okviru Festivala Arsana, ljubitelji narave pa se bodo lahko podali na Porezen ali v srednjeveške čase na Celjskem in Blejskem gradu. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih dogodkov, še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

Kranfest znova preplavlja staro mestno jedro

Konec julija v Kranju že tradicionalno pripada Kranfestu, največjemu poletnemu festivalu v mestu. Dogajanje se bo začelo s Karavano okusov na Glavnem trgu, zvečer pa bodo mestna prizorišča oživeli koncerti, ulični nastopi in pestro festivalsko vzdušje. Kulinarika, kultura in zabava bodo tudi letos poskrbeli, da bo Kranj za en konec tedna postal eno najbolj živahnih slovenskih mest.

Ne zamudite – Kranfest 2026 – Siol Dogodki

Zvezdana Novaković ZveN na Festivalu Arsana

Festival Arsana na Ptuju nadaljuje glasbena doživetja z izjemnim projektom Midnight Sun oziroma Polnočno sonce. Zvezdana Novaković ZveN bo skupaj z godalnim kvartetom občinstvo popeljala skozi intimno glasbeno pripoved o svetlobi, žalosti in upanju. Večer obljublja posebno zlitje elektronike, vokala in klasičnih glasbil, ki bo navdušilo ljubitelje drznejših glasbenih izrazov.

Več na – Festival Arsana: Zvezdana Novaković ZveN – Siol Dogodki

Vzpon na Porezen za ljubitelje gorskega teka

pohod na Porezen | Foto: Matej Podgoršek Foto: Matej Podgoršek Eden najzahtevnejših slovenskih gorskih tekov znova vabi športne navdušence na Porezen. Sedem kilometrov in pol dolga trasa iz Cerkna premaga kar 1.330 metrov višinske razlike, zato je pravi preizkus vzdržljivosti in volje. Tek šteje tako za pokal Primorskih gorskih tekov kot tudi za Pokal Slovenije, zato bo konkurenca znova zelo močna.

Ne spreglejte – Vzpon na Porezen – Siol Dogodki

Tradicionalni kmečki dan v Ljutomeru

V Ljutomeru bodo znova v ospredju kmetijske spretnosti in dolgoletna tradicija. Osrednji del dogodka bo regijsko tekmovanje oračev za pokal, ki vsako leto privabi številne tekmovalce in obiskovalce. Ob prikazu kmečkih veščin ne bo manjkalo druženja, domačega vzdušja in vpogleda v pomemben del slovenskega podeželja.

Več na – Tradicionalni kmečki dan – Siol Dogodki

Adi Smolar za vso družino

Adi Smolar | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Na Festivalu Arsana bo nastopil tudi eden najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev. Adi Smolar bo z značilnim humorjem, toplino in preprostimi življenjskimi zgodbami poskrbel za večer, v katerem bodo uživali tako otroci kot odrasli. Njegove pesmi že desetletja povezujejo generacije, zato bo to koncert, poln smeha, nostalgije in dobre volje.

Ne zamudite – Festival Arsana: Adi Smolar – Siol Dogodki

Prešerno poletje z Ansamblom Saša Avsenika

Ansambel Saša Avsenika, Lucija Selak | Foto: Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika Foto: Osebni arhiv Ansambla Saša Avsenika Priljubljeni Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik ter navdušuje občinstvo doma in po svetu. Na koncertu v okviru Prešernega poletja bodo zazvenele zimzelene melodije in novejše uspešnice, ki ohranjajo duh narodnozabavne glasbe. Večer bo odlična priložnost za ljubitelje slovenske glasbene dediščine in sproščeno poletno druženje.

Več na – Prešerno poletje: Ansambel Saša Avsenika – Siol Dogodki

Živa zgodovina na Celjskem gradu

Celjski grad, Celje | Foto: Anže Malovrh Foto: Anže Malovrh Na Celjskem gradu zgodovina znova stopa med obiskovalce. Srednjeveške igre ter prikazi glasbil, oblačil in grajskega vsakdana bodo ustvarili pristno vzdušje, v katerem boste lahko tudi sami postali del preteklosti. Dogodek je zasnovan interaktivno, zato bo navdušil tako najmlajše kot odrasle radovedneže.

Ne spreglejte – Živa zgodovina na Celjskem gradu – Siol Dogodki

Spoznajte grofa in grofico na Blejskem gradu

Blejski grad vsako poletno nedeljo oživi v duhu srednjega veka. Grof in grofica obiskovalce popeljeta skozi grajske običaje, viteško etiketo in življenje plemstva, vrhunec dogajanja pa je atraktiven nastop srednjeveške skupine viteza Gašperja Lambergarja. Čudovita kulisa nad Blejskim jezerom poskrbi, da je to doživetje še posebej nepozabno.

Blejski grad | Foto: Blejski grad

Več na – Spoznaj grofa in grofico – Siol Dogodki
Kam za vikend? Kam za vikend? Dogodki Siol Dogodki kultura glasba aktivnost šport vikend dogodek Kranj Celje Porezen festival Ptuj tek koncert
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.