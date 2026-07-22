Pogačar vesel, da Urška ne prihaja z njegovim avtom

Drugo mesto na kronometru Tadeju Pogačarju ni vzelo zadovoljstva. Priznal je, da je bil Remco Evenepoel preprosto hitrejši, zato pa je napovedal boj za novo etapno zmago v Alpah, kjer bi rad potrdil tudi skupno zmago na letošnjem Touru in se vpisal v elitno druščino kolesarjev s po petimi naslovi na Dirki po Franciji. Pravi špalir, obarvan tudi s slovenskimi trobojnicami, ga čaka na Alpe d'Huez, kjer bo ogromno slovenskih navijačev, Pogačar pa se je ob tem spomnil na zanimivo izkušnjo partnerice Urške Žigart in njegov povsem umazan avtomobil.

Zadnji dve etapi Dirke po Franciji sta pripadli Remcu Evenepoelu, ki je bil v torek najhitrejši na kronometru, a Tadej Pogačar zanesljivo ostaja vodilni v skupnem seštevku s štirimi minutami in 32 sekundami prednosti pred Belgijcem.

"Tekmec je. Tudi sam sem imel noge, vendar je legenda kronometra. Eden najboljših, brez dvoma. Ni bilo sramotno, da sem bil drugi. Na koncu moram biti zadovoljen. Šel sem na zmago, noge so bile dobre, vendar je bil hitrejši. Veselim se prihodnjih dni v Alpah," je zbranim novinarjem v Franciji razlagal Pogačar.

Urška tokrat ne bo naredila enake napake

Veliko pozornosti bo zlasti v petek in soboto usmerjene proti znamenitemu vzponu na Alp d'Huez, ki ima med vsemi navijači posebno mesto in jih venomer privabi ogromno. Slovenski bodo v velikem številu spremljali Pogačarja, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika, vsi pa lahko pričakujejo noro vzdušje tudi v režiji Slovencev.

Tako je bilo na Alpe d'Huez pred tremi leti. Foto: Guliverimage

Ob vprašanju o slovenski invaziji se je svetovni prvak nasmejal in razkril, da njegova partnerica Urška Žigart tokrat na prizorišče ne bo prišla z njegovim avtomobilom.

"Mislim, da bo noro. Vesel sem, da Urška ne prihaja z avtom kot zadnjič. Spomnim se, kako umazan je bil avtomobil, ker so se ga vsi dotikali in ga stresali. Tudi sam sem vesel, da tam ne bom imel svojega avtomobila, ker bo noro," je v smehu dejal Pogačar.

Alpe d'Huez bo letos v središču dogajanja kar dva dneva zapored. Pogačar pričakuje kuliso, kakršne na Touru še ni doživel: "Dva dneva bosta letos tam – v petek in soboto bo izjemno. Pričakujem, da bo noro. Videli smo že na Marksteinu. Česa takega še nisem videl. Mislim, da bo na Alpe d'Huezu še huje. Fantastično bo. Upam, da bo vse v redu. Lep konec Toura bo."

Evenepoel mu je dal še nekaj dodatnega ognja

Za Pogačarja je nekoliko nenavadno, da ga je isti tekmec premagal dvakrat zapored. Evenepoel je bil boljši v nedeljski gorski etapi, ko je bilo sicer videti, da slovenski šampion ob koncu ni dirkal povsem na polno, hitrejši pa je bil pričakovano na torkovem kronometru.

Foto: Guliverimage "Vedno dirkam na zmago. Res sem želel zmagati na kronometru, bil sem zelo motiviran in imel sem dobre noge. Navsezadnje je bil boljši najboljši kronometrist. To ti da malce več ognja za prihodnje dni, da bi dosegel novo zmago," je napovedal Pogačar.

Pred njim so zdaj odločilne alpske etape, v katerih bo branil prednost v skupnem seštevku, hkrati pa očitno iskal tudi priložnost za novo etapno slavje – letos se lahko pohvali s štirimi in skupno 25 etapnimi zmagami na Touru.

"Sranje je, če padeš na kronometru"

Veliko manj razlogov za zadovoljstvo so imeli pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Florian Lipowitz je grdo padel in moral predčasno končati Dirko po Franciji.

Pogačar je ob tem poudaril, da je Nemec odlično vozil na Touru in da bi mu lahko zahtevni zadnji teden zelo ustrezal.

"Kolesaril je zelo dobro in zanesljivo. Tretji teden bi mu ustrezal. Bora bi lahko igrala z dvema kartama. Dober fant je. Žalostno je, da je zapustil Tour. Sploh pa je sranje, če padeš na kronometru. Upam, da se bo hitro pobral."

Pogačar je kronometer končal na drugem mestu in z dobrimi nogami, kar mu daje dodatno motivacijo za alpski zaključek na Alpe d'Huezu, kjer bodo slovenske zastave plapolale na klancu, Urška Žigart pa se bo tokrat izognila težavam z avtomobilom.