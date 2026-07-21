Zlata radgonska penina dokazano med najboljšimi na svetu

Radgonske gorice so na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Decanter World Wine Awards 2026 (DWWA) ponovno potrdile svoj položaj med vodilnimi proizvajalci penin v regiji. Izjemen uspeh je dosegla Zlata r adgonska p enina , b rut n ature 2021 , ki je s 96 točkami osvojila zlato medaljo .

Dosežek ima posebno težo, saj Decanter World Wine Awards velja za največje in najvplivnejše mednarodno vinsko ocenjevanje na svetu. O nagradah odloča strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani mednarodni degustatorji, sommelierji in nosilci naziva Master of Wine, zato medalje predstavljajo eno najpomembnejših svetovnih potrditev kakovosti.

Foto: Radgonske gorice Penina, ki odraža čas, potrpežljivost in mojstrstvo

Nagrajena penina je pridelana iz sorte chardonnay letnika 2021. Pridelana je po klasični metodi sekundarnega vrenja v steklenici in je kar 48 mesecev zorela na kvasovkah, kar ji daje izjemno kompleksnost, eleganco in globino.

V aromatiki se prepletajo note zrelega sadja, kruhove skorje in nežnih kvasnih tonov. Fina in obstojna perlaža ustvarja bogato teksturo, nežnost ter dolg, harmoničen zaključek.

Zlato radgonsko penino brut nature 2021 smo pridelali z mislijo na številne pivce, ki želijo izkušnjo najprestižnejših penečih vin. Vino smo pridelali v izjemnem letniku in količinah, ki pritičejo največji peničarski hiši v Sloveniji.

Foto: Radgonske gorice Ob prejetem priznanju je enologinja Radgonskih goric Klavdija Topolovec Špur, ki bdi nad razvojem naših vin od vinograda do steklenice, povedala: "Izjemno sem počaščena in vesela prejetih priznanj na Decanter World Wine Awards. Zlata radgonska penina, brut nature letnika 2021, ki bo kmalu na voljo na trgu, predstavlja pomemben mejnik v naši klasični liniji penin. Zlata medalja je rezultat dolgoletnega, premišljenega in predanega dela, kjer se oziramo na izsledke znanosti in zanašamo na lastne dolgoletne izkušnje. Od vinograda do kleti in vsake steklenice zarisujemo pot, ki je naša lastna, neponovljiva. S peninami, ki jih ustvarjamo, postavljamo zlati standard, naši vinogradi, tradicija in znanje pa pomenijo tudi prestiž. Zlata radgonska penina brut nature 2021 je en kamenček v mozaiku prestiža, kot ga želimo postaviti pred najbolj zahtevne ljubitelje penin. Priznanje DECANTER pripada celotni ekipi, saj vsak od nas prinese svoj del, ki se vgradi v vsako od naših vin."

Ob tem je poudarila tudi odgovornost nadaljnjega razvoja ene najstarejših slovenskih vinskih tradicij:

"Že več kot 170 let v Radgonskih goricah negujemo dediščino pridelave penin po klasični metodi. Na to tradicijo smo izjemno ponosni, hkrati pa jo razumemo kot zavezo k nenehnemu razvoju in doseganju najvišje kakovosti. Posebej nas veseli, da odlične rezultate dosegajo tudi druge penine iz našega portfelja, kar potrjuje širok repertoar in potrjeno kakovost celotne palete naših vin."

Foto: Radgonske gorice

Štiri medalje za Radgonske gorice

Poleg zlatega priznanja za Zlato radgonsko penino, brut nature 2021, so na letošnjem ocenjevanju medalje prejeli tudi:

Zlata r adgonska p enina b rut n ature – popolnoma suho 2021 – 96 točk , zlata medalja

– , Black X White , b rut n ature 2018 – 91 točk , srebrna medalja

– , srebrna medalja Zlata r adgonska p enina Selection , s ans d osage – 90 točk , srebrna medalja

– , srebrna medalja Zlata radgonska penina Selection, brut 2022 – 87 točk, bronasta medalja

Foto: Radgonske gorice Mednarodno priznanje dolgoletni tradiciji

Rezultati letošnjega ocenjevanja potrjujejo, da v hiši Radgonske gorice že desetletja kot imperativ postavljamo našo zavezo za pridelavo vrhunskih penin, pridelanih po tradicionalni metodi sekundarnega vrenja v steklenicah.

Kot najstarejša slovenska hiša penin Radgonske gorice že več kot 170 let soustvarjajo slovensko vinarsko dediščino. Letošnji uspeh na Decanter World Wine Awards predstavlja pomembno mednarodno potrditev strokovnosti, znanja in predanosti celotne ekipe ter dodatno utrjuje položaj Radgonskih goric med vodilnimi proizvajalci penin v srednjeevropskem prostoru.

96 točk za Zlato radgonsko penino, brut nature 2021, ni zgolj izjemen rezultat – je potrditev, da slovenska penina sodi v sam svetovni vrh.

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