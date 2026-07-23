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Avtor:
N. V.

Četrtek,
23. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 59 minut

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LEGO lego kocke Jan Bertoncelj

Četrtek, 23. 7. 2026, 4.00

5 ur, 59 minut

Bo Lego izdelal Slovenijo v malem?

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Lego Slovenija | Blejski otok in kremšnita iz kock Lego | Foto Jan Bertoncelj

Blejski otok in kremšnita iz kock Lego

Foto: Jan Bertoncelj

Zemljevid Slovenije, izdelan iz kock Lego, bi lahko postal eden od novih kompletov, ki so naprodaj po vsem svetu. Za to pa Slovenec, ki ga je izdelal, potrebuje vsaj deset tisoč spletnih glasov.

Slovenec Jan Bertoncelj se poteguje za možnost, da bi njegov zemljevid Slovenije, izdelan iz kock Lego, začeli izdelovati kot komplet, namenjen širši prodaji.

Lego Slovenija | Foto: Jan Bertoncelj Foto: Jan Bertoncelj

Bertoncelj je svojo zamisel za nov komplet prijavil na uradni spletni strani Lega, tam pa mora Slovenija v malem zbrati vsaj deset tisoč glasov. Če mu to uspe, bodo pri Legu pregledali njegovo prijavo in se odločili, ali jo uvrstijo v proizvodnjo.

Svoj glas za zamisel Jana Bertonclja lahko oddate tukaj.

Zmajski most v Ljubljani | Foto: Jan Bertoncelj Zmajski most v Ljubljani Foto: Jan Bertoncelj

Natančen tridimenzionalni reliefni zemljevid Slovenije je ustvaril iz 2.404 kock Lego. "Na njem so poleg razgibanega reliefa v mikromerilu upodobljene tudi nekatere izmed naših najbolj prepoznavnih znamenitosti, je pojasnil Bertoncelj, ki je s kockami Lego med drugim ustvaril Blejsko jezero z otokom in kremšnito vred, pa tudi Triglav z Aljaževim stolpom, ljubljanski Zmajski most, Piran, cerkev v Hrastovljah, Postojnsko jamo, Ptujski grad, staro trto v Mariboru in štorkljino gnezdo v Prekmurju.

Stara trta v Mariboru in Ptujski grad | Foto: Jan Bertoncelj Stara trta v Mariboru in Ptujski grad Foto: Jan Bertoncelj

"Želel sem prikazati neverjetno geografsko raznolikost in bogato kulturno dediščino Slovenije," je o svojem projektu povedal Bertoncelj, ki računa na navdušenje vseh – od ljubiteljev geografije in potovanj do oboževalcev kock Lego, ki cenijo takšne miniature. Kot je poudaril, želi s tem zemljevidom v njihove domove prinesti "delček skritega bisera Evrope".

Štorklja v Prekmurju | Foto: Jan Bertoncelj Štorklja v Prekmurju Foto: Jan Bertoncelj

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