V smučarski nesreči umrl lastnik podjetja Lego

Michael Halbye je tragično umrl v smučarski nesreči v starosti 64 let v regiji Verbier v Švici. "Z veliko žalostjo smo sprejeli novico o Michaelovi nenadni smrti," je dejal predsednik uprave Lego Thomas Kirk Kristiansen. "Naše misli so z družino Michaela Halbyea, ki se sooča z nepričakovano izgubo človeka, ki je na vseh področjih življenja pustil velik in pozitiven vtis na ljudi okoli sebe. Michaela bomo pogrešali kot podpredsednika, predvsem pa kot osebo," so zapisali.

In the heart of the Swiss Alps, tragedy struck on a serene Saturday, April 12, 2025, claiming the life of Michael Halbye, a titan of the Lego empire and cherished confidant of Denmark's royal family. At 64, Halbye was carving down the steep slopes of Verbier's Col de Chassoure