Njegovo smrt so prijavili njegovi prijatelji in odvetnik John Sloss.

Filmsko kariero je Nicky Katt začel že kot otrok, kot odraslemu pa so mu največkrat dodelili vloge hudobnežev. Med njegovimi največjimi uspešnicami so vloge v seriji Boston Public ter filmih Zadeti in zmedeni (Dazed and Confused), Šola rocka (School of Rock), Vroča linija (Boiler Room) in Vitez teme (The Dark Knight).

