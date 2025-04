Umrl igralec, ki je upodobil originalnega Denisa pokoro

V starosti 73 let je umrl nekdanji otroški zvezdnik in hollywoodski igralec Jay North, ki je zaslovel z glavno vlogo v komediji Denis pokora. Televizijska serija, ki temelji na stripu Hanka Ketchama, je trajala štiri sezone od leta 1959 do 1963. North je mirno umrl v nedeljo opoldne na svojem domu na Floridi po dolgem boju z rakom debelega črevesa in danke. Jay Waverly North Jr. se je rodil 3. avgusta 1951.

Da je umrl njen igralski kolega, je potrdila tudi igralka Jeannie Russell (najbolj znana po vlogi Denisove kolegice Margaret Wade v televizijski seriji Denis pokora), katere sporočilo je na Facebooku objavila Northova prijateljica Laurie Jacobson: "Jeanne Russell nas je pravkar poklicala s strašno žalostno, a ne nepričakovano novico." "Strašno ga bomo pogrešali. Zdaj je brez bolečin. Njegovega trpljenja je konec. Končno je našel svoj mir," je še zapisala.

RIP to the original Dennis the Menace, Jay North. I remember watching reruns of the show in the 90s on Nickelodeon. Funny show.



Jeannie Russell (Margaret) is now the last surviving cast member. https://t.co/Z76a2mpCke pic.twitter.com/t5LYcqjcQT — Sha Hartley (@shahartley) April 6, 2025

Northovo zdravstveno stanje naj bi se v preteklem mesecu poslabšalo. Ko je umrl, je bil obkrožen s svojo ženo Cindy in tremi ljubljenimi pastorkami, ki so mu "dale družino, ki je nikoli ni imel", saj je bil edinec, ki ni nikoli poznal očeta, je poročal portal TMZ.

North je svojo kariero začel pri šestih letih, ko je nastopal v televizijskih oddajah, kot so Queen for a Day, The Milton Berle Show, 77 Sunset Strip in Sugarfoot, pa tudi v filmih, kot sta The Miracle of the Hills in The Big Operator. Do leta 1960 pa ga je med igralske zvezdnike izstrelila prav vloga, v kateri je upodobil lik Denisa pokore. Zadnjič je v igralski vlogi nastopil v epizodi Foxovega animiranega sitkoma The Simpsons iz leta 1999 in v komediji Sama Weismana iz leta 2003 Dickie Roberts: Former Child Star (Bivši zvezdnik), kjer je upodobil sebe.

Foto: Guliverimage

Kasneje je North razkril, da ga je njegova pokojna teta, ki je bila njegova skrbnica, medtem ko je bila njegova mati Dorothy zaposlena s polnim delovnim časom, zlorabljala in ga tudi tepla po delih telesa, kjer se modrice niso videle. Pazila je tudi, da ga ni udarila vpričo ostalih ljudi.

Jay North je bil poročen trikrat. Njegov prvi zakon s Kathleen Brucher je trajal manj kot leto dni (1973⁠–⁠1974)​. Njegov drugi zakon z Rositio North je bil še krajši, saj se je par razšel le tri mesece po poroki aprila 1991⁠. Tretji zakon s Cindy Hackney, s katero sta se poročila leta 1993, je trajal do njegove smrti.​