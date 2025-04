Zaradi pljučnice je v torek umrl hollywoodski zvezdnik Val Kilmer, je za New York Times povedala njegova hči. Star je bil 65 let.

Leta 2014 so mu diagnosticirali raka na grlu, a je po njem uspešno okreval, je dodala hči Mercedes Kilmer. O svojem boju z rakom je po letih molka spregovoril decembra 2017 v intervjuju za The Hollywood Reporter. Imel je poseg na sapniku, ki mu je poškodoval glasilke, njegov glas pa je ostal hripav. Takrat se je od igranja večinoma umaknil.

Dokumentarni film o njegovem življenju

Kilmerja poznamo po filmih, kot so Top Gun, v katerem je igral pilota Icemana, The Doors in Batman za vedno. Nazadnje se je pojavil v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2023, nadaljevanju klasike iz leta 1986. Tom Cruise je o njunem ponovnem skupnem nastopu po toliko letih dejal, da je bil precej čustven.

Leta 2021 je izdal dokumentarni film o vzponih in padcih svojega življenja in kariere, ki ga je imenoval Val, premierno pa so ga predvajali na filmskem festivalu v Cannesu. Film vsebuje domače posnetke, vključno s posnetki njegovega govora s pomočjo glasovne enote po operaciji.

Z bivšo ženo, igralko Joanne Whalley, s katero sta bila poročena med letoma 1988 in 1996, je imel sina in hčer.

Val Kilmer in Tom Cruise v filmu Top Gun iz leta 1986 Foto: Guliverimage

