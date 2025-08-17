V 90. letu starosti se je poslovil Pippo Baudo, obraz vrste italijanskih šovov, med njimi glasbenega festivala Sanremo, ki ga je vodil kar 13-krat.

Pippo oziroma Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, rojen na Siciliji, je bil eden najslavnejših italijanskih TV-voditeljev vseh časov. Vodil je vrsto priljubljenih oddaj, kar 13-krat pa je bil tudi voditelj glasbenega festivala v Sanremu, kar do zdaj ni uspelo nikomur drugemu. Pri sedmih od 13 izvedb Sanrema, ki jih je vodil, je bil tudi umetniški vodja.

Nastopal je tudi v gledališču, filmih in TV-serijah, praviloma je igral samega sebe. Ob tem je pisal skladbe za televizijo in film, kot lovec na talente pa prispeval k vzponu več italijanskih glasbenih zvezdnikov.