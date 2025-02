Naši zahodni sosedje so zmagovalca Sanrema izbrali pretekli konec tedna, ob tem pa pričakovali, da so dobili novega predstavnika na Evroviziji. Zmagovalec Federico Olivieri, ki nastopa pod umetniškim imenom Olly, je takrat dejal, da še ne ve, ali se bo udeležil tekmovanja v Baslu, zdaj pa je sporočil svojo odločitev. Na družbenem omrežju Instagram je delil daljši zapis, v katerem je izlil svoje občutke.

Enkratna življenjska priložnost

"Že dneve si postavljam vprašanje in druge sprašujem za mnenje. Odgovor pa je vedno isti: 'Delati morati tisto, kar čutiš.' Mislim, da moji oboževalci ne bi bili žalostni, če bi zaradi Evrovizije prestavil nekaj koncertov, vendar trdno verjamem, da se moram povezati z vsem, kar se mi dogaja, preden nadaljujem nastope v živo. Zato sem se odločil, da se odpovem možnosti sodelovanja na Evroviziji, z zavedanjem, da je to ena tistih stvari, ki se ti morda zgodijo le enkrat v življenju," je sporočil 23-letnik.

V nadaljevanju se je zahvalil vsem, ki so glasovali zanj in mu omogočili zmago. "Upam, da se kmalu vidimo na katerem od mojih koncertov, da vam povrnem vso ljubezen, ki sem jo deležen te dni. Zame je ta odločitev moj način poslušanja samega sebe in morda tudi način zahvale. Nekateri bodo rekli, da se odrekam sanjam, a mislim, da sem se le odločil, da jih bom živel v svojem času," je še izpostavil in izvajalcu, ki bo zasedel njegovo mesto na izboru, zaželel vso srečo.

Kot so sporočili z italijanske radiotelevizije Rai, bo Italijo na prihodnji Evroviziji v Baslu, ki je na sporedu med 13. in 17. majem, zastopal na Sanremu drugouvrščeni Lucio Corsi, ki je v finalnem glasovanju za Ollyjem zaostal za le 0,4 odstotne točke.

