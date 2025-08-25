Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
bizi top 10 turistična kmetija

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 4.00

7 ur, 21 minut

Slovenske turistične kmetije, ki so lani zaslužile največ

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
hrana, miza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi, da bi ugotovili, katere turistične kmetije v Sloveniji so lani najuspešnejše poslovale.

Obiskovanje turističnih kmetij je med Slovenci izjemno priljubljen način preživljanja prostega časa. Domača hrana, narava in marsikje tudi živali so dobitna kombinacija za prijeten dan ali pa kar prijetne počitnice. Zaradi svoje priljubljenosti je turizem na kmetijah pri mnogo ponudnikih že prerasel osnovno idejo dodatne ponudbe na kmetiji in postal glavna dejavnost, s katero so nekateri zelo uspešni.

Analizirali smo podatke poslovnega asistenta Bizi in preverili, katere turistične kmetije so lani ustvarile največji promet in najvišji dobiček.

Po čistih prihodkih iz prodaje v letu 2024 je na prvem mestu turistična kmetija Mlin z vinogradniških gričev nad Koprom, ki je edina lani ustvarila več kot pol milijona prihodkov, natančneje 503.608 evrov. S 418.218 evri prihodkov sledi domačija Vodnik v Adergasu, na tretjem mestu pa je s 371.835 evri domačija Majerija v Slapu pri Vipavi, kjer ustvarja priznani kuharski mojster Matej Tomažič.

Med petimi najuspešnejšimi turističnimi kmetijami glede na prihodke v lanskem letu sta še Madronič v Starem trgu ob Kolpi (370.816 evrov) in turistična kmetija Korošec (253.666 evrov) v Ljubiji pri Mozirju.

Ko govorimo o čistem dobičku, je lestvica turističnih kmetij nekoliko drugačna. S 112.837 evri čistega dobička v lanskem letu je na prvem mestu domačija Vodnik v Adergasu, več kot polovico manj dobička – 49.230 evrov – so vknjižili na drugouvrščeni turistični kmetiji Arkade Cigoj v Črničah, na tretjem mestu po dobičku pa je s 35.652 evri podjetje Turizem Kuhar, ki ima ob turistični kmetiji Pr' Dovar v Ambrožu pod Krvavcem še brunarico Sonček na Krvavcu in krvavško Pot pastirskih škratov.

Na četrtem mestu po dobičku v letu 2024 je kmečki turizem Jenezinovi na Ratečevem Brdu pri Premu (33.823 evrov), na petem mestu pa domačija Majerija v Slapu pri Vipavi (26.689 evrov).

Oglejte si še:

Odevtniki
Novice Kateri odvetniki so lani zaslužili največ in kje so na lestvici znana imena?
Najbogatejši glasbeniki 2025
Trendi Kdo med slovenskimi glasbeniki je lani zaslužil največ?
Vetreinarji
Novice Kateri veterinarji so lani zaslužili največ?
bizi top 10 turistična kmetija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.