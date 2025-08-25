Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi , da bi ugotovili, katere turistične kmetije v Sloveniji so lani najuspešnejše poslovale.

Obiskovanje turističnih kmetij je med Slovenci izjemno priljubljen način preživljanja prostega časa. Domača hrana, narava in marsikje tudi živali so dobitna kombinacija za prijeten dan ali pa kar prijetne počitnice. Zaradi svoje priljubljenosti je turizem na kmetijah pri mnogo ponudnikih že prerasel osnovno idejo dodatne ponudbe na kmetiji in postal glavna dejavnost, s katero so nekateri zelo uspešni.

Analizirali smo podatke poslovnega asistenta Bizi in preverili, katere turistične kmetije so lani ustvarile največji promet in najvišji dobiček.

Po čistih prihodkih iz prodaje v letu 2024 je na prvem mestu turistična kmetija Mlin z vinogradniških gričev nad Koprom, ki je edina lani ustvarila več kot pol milijona prihodkov, natančneje 503.608 evrov. S 418.218 evri prihodkov sledi domačija Vodnik v Adergasu, na tretjem mestu pa je s 371.835 evri domačija Majerija v Slapu pri Vipavi, kjer ustvarja priznani kuharski mojster Matej Tomažič.

Med petimi najuspešnejšimi turističnimi kmetijami glede na prihodke v lanskem letu sta še Madronič v Starem trgu ob Kolpi (370.816 evrov) in turistična kmetija Korošec (253.666 evrov) v Ljubiji pri Mozirju.

Ko govorimo o čistem dobičku, je lestvica turističnih kmetij nekoliko drugačna. S 112.837 evri čistega dobička v lanskem letu je na prvem mestu domačija Vodnik v Adergasu, več kot polovico manj dobička – 49.230 evrov – so vknjižili na drugouvrščeni turistični kmetiji Arkade Cigoj v Črničah, na tretjem mestu po dobičku pa je s 35.652 evri podjetje Turizem Kuhar, ki ima ob turistični kmetiji Pr' Dovar v Ambrožu pod Krvavcem še brunarico Sonček na Krvavcu in krvavško Pot pastirskih škratov.

Na četrtem mestu po dobičku v letu 2024 je kmečki turizem Jenezinovi na Ratečevem Brdu pri Premu (33.823 evrov), na petem mestu pa domačija Majerija v Slapu pri Vipavi (26.689 evrov).

