Kako uspešno je bilo za odvetniške družbe leto 2024? Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi in prišli do zanimivih ugotovitev. Že drugo leto zapored je po prihodkih iz poslovanja na vrhu lestvice Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, ki je v letu 2024 ustvarila 8.486.270 evrov prihodkov, kar 1,2 milijona evrov več kot v letu 2023.

Prihodki te odvetniške družbe močno naraščajo že več let, od leta 2020 so se praktično podvojili. Leta 2022 so po prihodkih iz poslovanja prehiteli do tedaj vodilno odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki je še leto prej ustvarila več kot devet milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je še danes najvišji letni prihodek odvetniških družb pri nas.

Robert Prelesnik, partner v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, v družbi žene Mojce Prelesnik, nekdanje informacijske pooblaščenke in sedanje direktorice Slovenske tiskovne agencije. Foto: Mediaspeed Daleč za omenjenima družbama, ki sta lani ustvarili po več kot osem milijonov evrov prihodkov, je verjetno najbolj znana odvetniška družba pri nas Odvetniška družba Čeferin in partnerji s skoraj pol manjšimi prihodki, ki so lani znašali dobrih 4,4 milijona evrov. Razlika v čistih prihodkih z vodilnima dvema odvetniškima družbama je še toliko bolj izrazita, če vemo, da gre po številu zaposlenih za približno podobno velike odvetniške pisarne, ki zaposlujejo od 36 do 49 ljudi.

Dobiček predstavlja več kot tretjino prihodkov

S tem so povezani tudi podatki o najvišjih dobičkih odvetniških družb v lanskem letu, saj Odvetniško družbo Čeferin in partnerji kljub tretjim najvišjim prihodkom zaradi razmeroma visokih stroškov dela z 1,08 milijona evrov najdemo šele na šestem mestu lestvice družb z najvišjim čistim dobičkom. Tudi na tej lestvici kraljujeta družbi Jadek & Pensa ter Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki sta ustvarili 3,04 milijona oziroma 2,76 milijona evrov dobička. Dobiček družbe Jadek & Pensa predstavlja več kot tretjino čistih prihodkov, kar je impresiven podatek.

Obema družbama je sicer skupno, da se ukvarjata z donosnejšimi pravnimi področji, kot so gospodarsko, korporativno in transakcijsko pravo, ter davčnim pravom. To veja tudi za druge družbe z visokimi dobički, kot so na primer odvetniška pisarna Šelih & partnerji, Kettler & partnerji ali odvetniška pisarna Wolf Theiss.

Želeli smo preveriti tudi, kolikšen delež prihodkov največje odvetniške družbe ustvarijo z državo, občinami, javnimi zavodi in podjetji v večinski lasti, a bi podatki spletne aplikacije erar hitro vodili v napačne zaključke, saj se najvišja nakazila nanašajo na razne denacionalizacijske zahtevke, odškodninske tožbe in druge zadeve, pri katerih so s finančnega vidika te družbe delovale kot posrednik.

Prihodke močno povečuje tudi Odvetniška pisarna Senica & partnerji

Ker se večina odvetniških družb z najvišjimi prihodki in dobičkom ukvarja predvsem z gospodarskim in korporativnim pravom, ne preseneča, da med najuspešnejšimi ni družb, ki so najbolj izpostavljene v splošni javnosti. Razen nekaj izjem so to tudi družbe, ki ne zaposlujejo množice odvetnikov.

Odvetniška družba Matoz ima po podatkih poslovnega asistenta Bizi zgolj dva zaposlena, lani pa je ustvarila 523.978 evrov prihodkov od prodaje s sicer za ta rezultat spodobnim čistim dobičkom v višini nekaj več kot 178 tisoč evrov.

Odvetniška družba Zidar Klemenčič ne spada med največje, lani je ustvarila slabih 700 tisoč evrov prihodkov. Foto: STA , Odvetniška družba Zidar Klemenčič je lani ustvarila 695.947 evrov čistih prihodkov od prodaje in ob tem 62.426 evrov čistega dobička, pri čemer ima pet zaposlenih. Podoben rezultat je ustvarila tudi odvetniška družba predsednice države Pirc Musar & partnerji, ki je lani ob šestih zaposlenih imela dobrih 440 tisočakov prihodkov in nekaj več kot 54 tisoč evrov čistega dobička.

Precej višje številke je v lanskem letu zabeležila Odvetniška pisarna Senica & partnerji, ki se po nekaj slabših letih zdaj spet približuje najuspešnejšim odvetniškim družbam. Od leta 2020 do leta 2024 je prihodke iz poslovanja že skoraj podvojila na 7,1 milijona evrov, pri čemer je ustvarila 471 tisočakov čistega dobička. Rezultata te odvetniške družbe za lansko leto, ki je dostopen v Ajpesu, poslovni asistent Bizi še ni zajel, bi se pa ta družba po prihodkih uvrstila kar na tretje mesto, gladko pred družbo Čeferinovih.

Kje so izplačali najvišje plače?

Kot zanimivost smo preverili tudi, v katerih odvetniških družbah izplačujejo najvišje povprečne bruto plače. Na tej lestvici s kar 13 tisočaki kraljuje odvetniška pisarna Drnovšek, ki je imela lani tudi najvišjo dodano vrednost na zaposlenega, in sicer skoraj 376 tisoč evrov.

Razlika z drugimi družbami je velika, saj so v drugi družbi na lestvici, Odvetniški družbi Koprivšek, lani v povprečju izplačali 6.103 evre bruto plače, razlike na lestvici pa od te družbe dalje niso tako velike.